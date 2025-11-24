Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Les RSCA Futures ont partagé (2-2) contre Seraing ce weekend. Enzo Sternal a fait son retour après plus de huit mois d'absence.

Dès son arrivée comme directeur sportif, Olivier Renard a priorisé l'arrivée de jeunes talents internationaux présentant une grosse marge de progression. Une philosophie assez éloignée de celle de Jesper Fredberg, qui vise à envoyer les jeunes renforts s'aguerrir avec les RSCA Futures dans un premier temps avant de viser l'équipe première.

Enzo Sternal avait été l'une des premières illustrations de cette politique l'hiver dernier. Le Franco-Algérien, alors âgé de 17 ans, était déjà monté au jeu à deux reprises avec l'équipe première de l'Olympique de Marseille.

Un sacré renfort pour les Futures

En D1B, il avait rapidement montré pourquoi il était considéré comme un grand talent par le football français. Au-delà de ses deux buts en six matchs avec les Futures, le jeune milieu offensif crevait l'écran par sa facilité technique assez hors du commun. Besnik Hasi comptait d'ailleurs le reprendre dans le noyau A lors de l'intersaison, à l'image d'Ibrahim Kanaté, buteur tardif lors du déplacement d'hier à la RAAL.

Sauf qu'au milieu du mois de mars, tout s'est écroulé. Enzo Sternal s'est déchiré le ligament croisé. Il a ainsi dû s'engager dans une longue revalidation, restant plus de huit mois sur la touche. La semaine dernière, il a enfin pu faire son retour à l'entraînement collectif.

Ce weekend, il était déjà présent sur la feuille de match pour la réception de Seraing. L'entraîneur Jelle Coen l'a même fait rentrer pour les deux dernières minutes, récompensant ainsi ses efforts pour revenir.