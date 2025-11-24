Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé
L'Antwerp est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le départ de Stef Wils. Hein Vanhaezebrouck a été interrogé sur sa potentielle candidature, sa réponse est peu enthousiaste.

Hein Vanhaezebrouck se montre indulgent envers Stef Wils, qui selon lui, s'est retrouvé dans une situation presque impossible. “On ne pouvait pas lui reprocher grand-chose", déclare-t-il à Sporza. “Il devait travailler avec des moyens limités et un effectif qui se disloquait constamment à cause des blessures".

Comme tous les entraîneurs actifs comme consultants, Hein Vanhaezebrouck n'a pas échappé à la fameuse question : posera-t-il sa candidature pour reprendre l'équipe ? Ce n'est pas ce qu'il laisse entendre :“Tout le monde peut m'appeler, mais cela n'aidera pas beaucoup", plaisante-t-il. “Je ne me vois pas devenir le prochain entraîneur de l'Antwerp à l'heure actuelle, non".

Plus à perdre qu'à gagner ?

À ses côtés, Wesley Sonck est lui aussi libre depuis la fin de son aventure à la tête des U19 belges il y a un an et demi. Il partage le scepticisme de Vanhaezebrouck. Selon lui, le problème principal ne réside pas chez l'entraîneur : “Je regarde bien plus les joueurs que l'entraîneur. Hier, j'ai vu une équipe qui manque énormément d'expérience et des joueurs qui prennent des décisions qui vous font vous poser des questions".

Sonck souligne que le groupe actuel est simplement trop léger pour honorer les ambitions du club. Il fait référence au manque de qualité et de maturité qui persiste depuis le début de la saison. “Trop de jeunes joueurs, trop de garçons qui, en réalité, n'ont pas le niveau. Cela devient très difficile de répondre aux attentes".

Plus que jamais, reprendre l'Antwerp s'apparente à un cadeau empoisonné : le club bénéficie encore d'un certain standing, d'infrastructures à la pointe, mais n'a plus les moyens de ses ambitions. L'équipe va ainsi connaître un quatrième entraîneur depuis le départ de Mark van Bommel il y a un an et demi.

