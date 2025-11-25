Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Muzamel Rahmat
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles
Le Mondial 2026 adopte un format totalement inédit. La Belgique attend désormais le tirage au sort.

Après le 1-1 frustrant au Kazakhstan, qui avait laissé planer un doute, la Belgique s’est reprise en écrasant le Liechtenstein 7-0 à Sclessin. La qualification était assurée, mais beaucoup doutent des capacités de Rudi Garcia.

Avec un format élargi à 48 équipes, la FIFA a revu son système pour la Coupe du monde 2026 et le tirage sera très différent de ce que l’on connaît. Le tableau menant jusqu’à la finale est déjà fixé, ce qui modifie la manière d’équilibrer la compétition.

Les meilleures nations seront séparées pour éviter des chocs trop tôt. L’Espagne et l’Argentine seront placées dans deux parties de tableau distinctes, tout comme la France et l’Angleterre. Ces équipes ne pourront se croiser qu’en fin de tournoi, à condition de terminer premières de leur groupe.

La Belgique dans le pot 1

Les chapeaux sont maintenant officiels. La Belgique figure bien dans le pot 1, aux côtés des trois pays hôtes (États-Unis, Mexique, Canada) et des nations les mieux classées. Une limite reste en place, une seule nation par continent dans chaque groupe, sauf pour l’Europe qui peut en compter deux.

Garcia assistera à ce tirage au sort à Washington, puis le calendrier complet sera dévoilé le lendemain. On a tous hâte !

Belgique

