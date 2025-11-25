Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard
Photo: © photonews
À la moitié du championnat, seules deux équipes ont moins marqué que le Standard : Dender et la RAAL. De passage sur les antennes de la RTBF, Vincent Euvrard doit encore trouver la bonne formule devant.

Depuis qu'il a succédé à Micrea Rednic sur le banc du Standard, Vincent Euvrard a, de son propre aveu, plus fait progresser l'équipe défensivement qu'offensivement. Le nombre de tirs subis par contre a baissé, les expected goals de l'adversaire ont suivi la même courbe (1,1 but attendu par match pour l'adversaire, contre 1,6 sous Rednic).

Devant par contre, le chantier reste considérable. Avec 13 buts marqués en 15 matchs de championnat, les Rouches peinent à porter le danger. Ils sont restés muets lors de la moitié des rencontres de Pro League dirigées par Euvrard.

Comment amener plus de créativité ?

Contre Zulte Waregem, le Standard n'est pas parvenu à trouver la faille malgré 70 minutes en supériorité numérique. L'une des questions posées par le plateau de La Tribune à l'entraîneur liégeois concernait la montée au jeu de Timothé Nkada à la mi-temps. Le profil d'un Dennis Ayensa (plus précieux par sa présence dans le rectangle que par ses appels en profondeur) n'aurait-il pas été plus judicieux face à une défense repliée ?

Euvrard s'en est expliqué : "À Rodez, Nkada marquait autant sur des centres qu'en profondeur. La question est ailleurs : pris tous ensemble, nos trois attaquants sont à quatre buts cumulés. Mais je ne les sens pas en manque de confiance. Ce qu'il faut, c'est les mettre dans de bonnes conditions. Contre Zulte Waregem, il y avait trop de joueurs autour du rectangle, pas assez de courses".

L'ancien entraîneur de Dender a plus de certitudes derrière, notamment avec Matthieu Epolo, qui a repris le brassard de capitaine suite à la blessure de Marlon Fossey : "Il fait partie des joueurs que le brassard pouvait rendre plus fort. J'en ai discuté avec Jean-François Gillet, il était du même avis. Matthieu porte le club en lui. Quand tu parles avec les autres joueurs, ils le mentionnent tous comme leader".

Standard

