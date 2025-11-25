Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Senne Lammens a connu sa première défaite ce lundi en tant que n°1 de Manchester United. Et selon la presse anglaise, il devait faire mieux.

Senne Lammens a subi sa première défaite en tant que gardien titulaire de Manchester United. Les Red Devils se sont inclinés à la maison contre Everton, et ce alors que les Toffees étaient réduits à 10 dès la 13e minute de jeu.

Et malheureusement, le néo-Diable Rouge n'est pas totalement exempt de tout reproche sur le but encaissé. Selon certains observateurs, il aurait dû faire mieux sur la frappe enroulée certes jolie, mais pas totalement imprenable, de Tiernan Dewsbury-Hall. 

Trois fois 5/10 et même un 4/10 pour Senne Lammens

Les médias anglais se montrent sévères. L'Express lui attribue ainsi une note de 5/10. "Il a connu son premier moment de doute sous le maillot de United lors du but de Dewsbury-Hall, où il aurait pu être plus ferme. À part cela, il a été solide, mais ce but décide du match".

Lire aussi… Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10 Le Manchester Evening News lui a donné la même note (5/10). "Il aurait dû mieux intervenir sur le but de Dewsbury-Hall. Sa position de départ a rendu difficile une réaction assez rapide sur son côté gauche", indique-t-on. SkySports a donné un 4/10 à Lammens, sans plus d'explications.

Le Daily Mail lui a également attribué un 5/10. "Depuis sa promotion en tant que numéro un de United, il a fait peu d'erreurs, mais aussi impressionnant qu'ait été le but de Kiernan Dewsbury-Hall, Lammens est bel et bien en faute ici". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Manchester United
Senne Lammens

Plus de news

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

08:43
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

06:30
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

21:20
À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

21:00
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
2
🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

20:00
Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

19:40
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

"Pour nous, c'est un point à améliorer" : la faille de Galatasaray qui pourrait rapporter gros à l'Union

17:30
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

Deux minutes sur le terrain, déjà une victoire : un Anderlechtois de retour après huit mois à l'infirmerie

17:00
Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

Un Liégeois attend le Standard malgré son départ : "L'une des périodes les plus cruelles de ma jeunesse"

16:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

15:40
Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

Douze ans, déjà, après son départ : les retrouvailles entre Anderlecht et Marcin Wasilewski

15:20
Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

15:40
Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

Marco Kana est bel et bien le patron : et s'il pouvait encore se permettre un rêve fou ?

14:40
📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

📷 Le risque est réel : un vif débat entoure l'Anderlechtois Nathan De Cat

14:20
4
Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

Les arbitres européens de Bruges et de l'Union sont connus : un excellent souvenir...pour le Standard

15:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved