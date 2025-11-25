Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Senne Lammens a connu sa première défaite ce lundi en tant que n°1 de Manchester United. Et selon la presse anglaise, il devait faire mieux.

Senne Lammens a subi sa première défaite en tant que gardien titulaire de Manchester United. Les Red Devils se sont inclinés à la maison contre Everton, et ce alors que les Toffees étaient réduits à 10 dès la 13e minute de jeu.

Et malheureusement, le néo-Diable Rouge n'est pas totalement exempt de tout reproche sur le but encaissé. Selon certains observateurs, il aurait dû faire mieux sur la frappe enroulée certes jolie, mais pas totalement imprenable, de Tiernan Dewsbury-Hall.

Trois fois 5/10 et même un 4/10 pour Senne Lammens

Les médias anglais se montrent sévères. L'Express lui attribue ainsi une note de 5/10. "Il a connu son premier moment de doute sous le maillot de United lors du but de Dewsbury-Hall, où il aurait pu être plus ferme. À part cela, il a été solide, mais ce but décide du match".

Lire aussi… Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10 ›Le Manchester Evening News lui a donné la même note (5/10). "Il aurait dû mieux intervenir sur le but de Dewsbury-Hall. Sa position de départ a rendu difficile une réaction assez rapide sur son côté gauche", indique-t-on. SkySports a donné un 4/10 à Lammens, sans plus d'explications.

Le Daily Mail lui a également attribué un 5/10. "Depuis sa promotion en tant que numéro un de United, il a fait peu d'erreurs, mais aussi impressionnant qu'ait été le but de Kiernan Dewsbury-Hall, Lammens est bel et bien en faute ici".