Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le conflit entre DAZN et la Pro League pourrait limiter le VAR ce week-end. Sans images TV, les matchs, dont Malines-Standard, risquent de se jouer avec une aide vidéo très réduite.

Le week-end de Pro League pourrait débuter dans un contexte chaotique. Avant le match Malines-Standard ce 28 novembre, l’arbitrage vidéo est incertain. Le VAR pourrait ne fonctionner qu’en partie.

Pas de VAR ?

La fédération a cherché une solution pour garder la VAR opérationnelle, mais sans images télé, le système ne peut pas fonctionner. L’URBSFA précise qu’une journée disputée sans cette technologie pour toutes les équipes reste conforme au règlement.

Les matches se joueraient un peu comme avant la vidéo. Pas de ralentis, pas d’images sous plusieurs angles pour vérifier une action. Seules les caméras fixes pour le hors-jeu fonctionneraient.

Ce problème vient du conflit entre DAZN et la Pro League, qui bloque la diffusion télé. Si rien ne bouge d’ici le week-end, la rencontre entre Malines et le Standard lancera la journée dans ces conditions.

Une situation qui ne plaît à personne. Les supporters belges sont très en colère contre le diffuseur. Un scénario qui rappelle ce qui s’était passé en France, où la Ligue 1 avait dû lancer sa propre chaîne TV.