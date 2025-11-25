Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

La fin du partenariat entre DAZN et la Pro League fragilise le football belge. Marc Degryse estime que cette situation pourrait profondément toucher à la fois les droits TV et la structure du championnat.

Marc Degryse explique que le problème est avant tout financier. Il se montre pessimiste pour l’avenir, estimant qu’un éventuel accord ne tiendrait pas plus d’un an, car le modèle actuel n’est pas viable.

La Pro League doit rapidement apporter de la clarté. "Les supporters doivent savoir s’ils pourront suivre la compétition jusqu’à la fin de la saison. C’est maintenant la chose la plus importante." L’absence de solution nuit non seulement à la crédibilité de l’organisation, mais aussi à l’expérience des fans.

Impact sur le format de la compétition

En plus du contrat TV, le format du championnat pourrait être remis en question. "Je crains que nous ne soyons à nouveau au début d’un long et difficile processus, où les clubs devront renégocier le format de la compétition, qui était lié au contrat."

Les play-offs devaient être supprimés à partir de la saison prochaine, mais à cause de la crise, cette décision pourrait être revue. "Ils pourraient peut-être revenir en arrière", dit-il. La rupture avec DAZN pourrait avoir des conséquences financières et sportives.

Difficultés au sein des clubs

Lire aussi… DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table›Degryse souligne que parvenir à un accord entre les clubs professionnels belges est compliqué. Il affirme qu’il est encore plus difficile de trouver un accord entre les clubs que de former un gouvernement.