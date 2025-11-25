S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

L'Union Saint-Gilloise est à Istanbul et affrontera Galatasaray ce mardi (18h45). Touché ce week-end, Fedde Leysen figure bien dans le groupe, mais est mentionné comme "blessé" sur le site de l'UEFA.

L'Union Saint-Gilloise sera-t-elle privée de Fedde Leysen ce mardi soir (18h45) à Galatasaray, dans le cadre de la cinquième journée de la Ligue des Champions ?

Le défenseur central a cédé sa place avant même la fin du premier quart d'heure face au Cercle ce week-end, touché à la cheville après un contact assez rugueux avec Ibrahim Diakité… pour lequel il a été jugé fautif.

En conférence de presse après la rencontre, David Hubert s’est montré assez optimiste concernant son état. "Fedde voulait tacler avec son pied droit et est mal retombé, tout son poids est tombé sur sa cheville. Il a une belle entorse, mais il marchait déjà après le contact, sans béquille. C’est assez positif pour le match de mardi."

Fedde Leysen présent à Istanbul, mais blessé

La nouvelle est tombée ce mardi : Fedde Leysen figure bien dans le groupe de l'Union communiqué à l'UEFA, ce qui signifie qu'il a fait le déplacement à Istanbul. Il est toutefois répertorié comme "blessé" et semble donc très incertain pour la rencontre.

