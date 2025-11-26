"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

Besnik Hasi peut souffler. Anderlecht revit après un neuf sur neuf, alors qu'il était sifflé par une partie du public il y a quelques semaines.

Besnik Hasi a remporté de nombreux titres avec Anderlecht entre 2000 et 2006, lorsqu’il était joueur. L’Albanais a ensuite appris le métier d’entraîneur comme adjoint au Lotto Park, avant de décrocher un titre en tant que coach principal du club bruxellois.

La saison dernière, Hasi n’a pas hésité une seconde lorsque la direction lui a demandé de reprendre l’équipe juste avant le début des play-offs. Hasi respire les couleurs mauves.

Het deed pijn toen de fans aan het fluiten waren

"Ça m’a fait mal quand les supporters se sont mis à siffler" (pendant le match de coupe contre Ninove, une partie des fans avait réclamé son départ, ndlr), reconnaît Hasi. "Les gens qui me connaissent ont vu que ça me touchait vraiment."

Anderlecht représente énormément pour lui. "De la fierté. Je suis profondément heureux de pouvoir venir ici chaque jour. On dit souvent que je suis très loyal envers le club dans ma communication. Eh bien, Anderlecht est aussi très loyal envers moi."

Objectif principal

"Je veux ce qu’il y a de mieux pour Anderlecht", conclut Hasi dans Het Laatste Nieuws. "Mon objectif ? Laisser une bonne base sur laquelle le club pourra continuer à construire. Et si je dois m’en aller après ça, pas de problème." (rires)