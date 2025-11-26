"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir

Muzamel Rahmat
| Commentaire
"Ça m'a fait mal" : Besnik Hasi revient sur les sifflets... et surprend sur son avenir
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4310

Besnik Hasi peut souffler. Anderlecht revit après un neuf sur neuf, alors qu'il était sifflé par une partie du public il y a quelques semaines.

Besnik Hasi a remporté de nombreux titres avec Anderlecht entre 2000 et 2006, lorsqu’il était joueur. L’Albanais a ensuite appris le métier d’entraîneur comme adjoint au Lotto Park, avant de décrocher un titre en tant que coach principal du club bruxellois.

La saison dernière, Hasi n’a pas hésité une seconde lorsque la direction lui a demandé de reprendre l’équipe juste avant le début des play-offs. Hasi respire les couleurs mauves.

Het deed pijn toen de fans aan het fluiten waren

Besnik Hasi

"Ça m’a fait mal quand les supporters se sont mis à siffler" (pendant le match de coupe contre Ninove, une partie des fans avait réclamé son départ, ndlr), reconnaît Hasi. "Les gens qui me connaissent ont vu que ça me touchait vraiment."

Anderlecht représente énormément pour lui. "De la fierté. Je suis profondément heureux de pouvoir venir ici chaque jour. On dit souvent que je suis très loyal envers le club dans ma communication. Eh bien, Anderlecht est aussi très loyal envers moi."

Objectif principal

"Je veux ce qu’il y a de mieux pour Anderlecht", conclut Hasi dans Het Laatste Nieuws. "Mon objectif ? Laisser une bonne base sur laquelle le club pourra continuer à construire. Et si je dois m’en aller après ça, pas de problème." (rires)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Besnik Hasi

Plus de news

Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

Une chance en or pour Anderlecht ? Vázquez pousse vers la sortie... et un ancien chouchou pourrait revenir

21:20
Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

Inquiétude pour Rudi Garcia : un Diable Rouge quitte le terrain blessé

23:20
Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

Méconnaissable, le Club de Bruges s'incline sans gloire au Sporting Portugal

22:55
2
Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

Arrogance made in Ajax (ou Anderlecht) : Rayane Bounida approche enfin des sommets promis

20:40
Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

Après DAZN, un partenaire historique depuis plus de 50 ans quitte à son tour la Pro League

21:40
1
Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

Mondial 2026 : ruée historique sur les billets, la Belgique dans l'ambiance

22:04
1
Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

21:00
1
Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

Première polémique pour Philippe Clement à Norwich City : "C'est ma faute"

20:20
"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

"Il a été vraiment très bon" : José Mourinho bluffé par un jeune belge de l'Ajax

20:00
La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

La Pro League sonne l'alarme : DAZN va-t-il plonger le foot belge dans le noir ?

19:00
"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

"Un joueur aux qualités monstrueuses" : la retraite de Zinho Vanheusden laisse un goût de regret

19:30
Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

Après Kevin De Bruyne, un autre cadre de Manchester City fera prochainement ses adieux

18:20
Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

Scène improbable : le nouveau maire de New York est fan de... Leandro Trossard

18:00
Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

Philippe Clement essuie à nouveau un sérieux coup dur à Norwich : "Encore beaucoup de travail"

17:30
Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

16:40
Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

17:00
"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

"Mon rythme cardiaque est monté à 200" : le président de l'Union Saint-Gilloise est aux anges

15:30
Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

Harry Kane explique ce qui rend Vincent Kompany si spécial : "Je suis vraiment impressionné"

16:20
Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

Wesley Sneijder encense Rayane Bounida : "Il a joué sans complexe"

16:00
Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

15:00
Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

14:40
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
2
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

11:40
"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

11:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
2
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved