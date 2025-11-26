Début de crise à Monaco : le Pafos arrache un partage et met en difficulté Sébastien Pocognoli

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

La situation de Sebastien Pocognoli n'est pas prêt de s'arranger. Monaco s'est fait rejoindre au score à la 88e minute par le Pafos en Ligue des champions.

Monaco cherchait un peu d’air, tout comme Sébastien Pocognoli, de plus en plus critiqué après deux grosses défaites en Ligue 1. Le match contre Pafos devait offrir un moment de répit.

Les Monégasques ont marqué très vite dans la rencontre. Après une combinaison simple, Akliouche a servi Minamino, qui a envoyé le ballon au fond des filets à la 5e minute.

David Luiz, redoutable sur corner malgré ses 38 ans, a égalisé d’une tête imparable pour Pafos. Les Monégasques ont vite repris l’avantage. Le gardien chypriote a raté sa passe, trop courte, et Balogun a récupéré le ballon pour marquer le 1-2.

La catastrophe en fin de match

Tout a basculé à la 88e minute. Sur un corner de Pafos, le gardien de Monaco a repoussé le ballon, mais il a rebondi sur le torse de Mohammed Salisu et a fini dans son propre but. 2-2...

Ce partage empire la situation de Pocognoli. Paul Pogba, entré en jeu contre Rennes, est resté sur le banc cette fois. Monaco glisse au classement et pointe à la 22e place avec 6 points.