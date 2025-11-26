Encore des mauvaises nouvelles pour le Standard : un cadre est incertain

Photo: © photonews

Vincent Euvrard a donné sa conférence de presse ce mercredi en amont du déplacement à Malines. Le coach du Standard a annoncé un potentiel forfait, qui serait une très mauvaise nouvelle pour les Rouches.

Le Standard avait naturellement la gueule de bois après le très mauvais résultat à domicile contre Zulte Waregem, mais Vincent Euvrard restait positif en conférence de presse ce jeudi. "Tout mon groupe est très concerné, je le dirais si ce n'est pas le cas. Mais nous avions aussi eu de bonnes séances avant le match contre Zulte", précise le coach des Rouches.

"Bien sûr, le jour après le match, ce n'était pas la même chose. Mais il faut tourner le bouton. Tout le monde est frustré et conscient que les résultats ne sont pas à la hauteur, mais il faut utiliser cette frustration comme carburant", estime Euvrard. Malheureusement pour lui, l'infirmerie ne sera pas totalement vide pour ce périlleux déplacement à Malines.

Rafiki Saïd absent ?

Si Ibrahim Karamoko a participé aux entraînements de la semaine et devrait donc faire son retour, Vincent Euvrard déplore en effet d'autres bobos, en plus des absents longue durée. "René Mitongo est revenu du Qatar avec une blessure musculaire et est donc out", annonce-t-il. "Adnane Abid souffre également d'une petite blessure musculaire et ne sera certainement pas disponible pour ce match, on espère qu'il fera son retour contre Dender". 

"Et Rafiki Saïd est incertain. Il a un souci musculaire au fessier qui le gêne depuis quelques semaines déjà. Ca a toujours été sous contrôle, mais ça s'est un peu aggravé au point où il est désormais douteux", ajoute Euvrard. Un coup dur car Saïd est l'un des facteurs X du jeu liégeois. "On espère le récupérer pour vendredi, mais c'est du 50-50".

Pas question pour Vincent Euvrard de faire des choix en fonction du match de Coupe qui arrivera la semaine prochaine, cependant. "La Coupe est importante pour nous aussi, évidemment, mais je ne veux pas faire de choix. Le prochain match est le plus important. Qui plus est, nous aurons un jour de récupération de plus par rapport au match de Coupe précédent contre Beveren", souligne-t-il. 

Enfin, place aux bonnes nouvelles : Casper Nielsen sera de retour et dans la sélection, tandis que Boli Bolingoli, comme Bates, s'entraîne avec le groupe. "Mais pour eux, au vu de leur longue période d'inactivité, ce sera peut-être trop tôt", conclut Euvrard. 

Suis KV Malines - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (28/11).

Standard
KV Malines

17:00
13:40
16:20
16:00
15:00
15:30
14:40
14:20
14:00
13:20
13:00
12:40
12:20
21:00
12:00
11:40
11:30
11:00
10:30
1
10:00
09:30
09:00
07:20
08:30
08:00
07:00
07:40
06:30
22:30
1
23:34
23:00
21:20
21:20
22:04
20:00
21:42
1

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
