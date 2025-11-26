La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !
Photo: © photonews
Deviens fan de RB Leipzig! 12

Loïs Openda a enfin retrouvé le chemin des filets. L'attaquant de la Juventus a inscrit son premier but depuis le mois d'avril, et la disette dure depuis encore plus longtemps en sélection.

Loïs Openda commençait à faire peine à voir. Celui qui empilait les buts au Racing Lens et lors de sa première saison en Bundesliga était devenu méconnaissable depuis de longs mois : un mal-être entamé en avril dernier avec le RB Leipzig, et qui perdurait cette saison en Serie A et chez les Diables Rouges.

On le sait, un attaquant marche à la confiance, et Openda en avait perdu toute trace. Il fait aussi partie de ces joueurs qui brillent bien plus dans un système ou un schéma de match que dans d'autres, Rudi Garcia le soulignait d'ailleurs encore après des prestations compliquées notamment au Liechtenstein.

La Juventus, un mauvais choix pour Openda ? 

La Juventus était-elle le bon choix ? Probablement pas. Reprendre la confiance se fait en empilant les buts et en étant le n°1 incontesté : prêté avec une option d'achat quasi-obligatoire à plus de 40 millions d'euros, Openda avait une énorme pression sur les épaules et une concurrence énorme (Vlahovic, David). Ses conseillers ont probablement manqué de lucidité sur ce coup.

Lire aussi… "Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs OpendaMais impossible de faire machine arrière désormais : il fallait que ce premier but tombe, et il est enfin tombé. Et en Ligue des Champions, qui plus est. Certes dans un match "mineur", à Bodo-Glimt ; on peut malheureusement craindre qu'en Serie A, Loïs retrouve le banc. Mais psychologiquement, ce petit but fait toute la différence, d'autant plus qu'il a été décisif (victoire 2-3).

Bientôt un but avec les Diables Rouges ?

Il fallait donc remonter à avril dernier pour retrouver trace d'un but d'Openda en club. Et en sélection ? C'est encore plus lointain. C'était en effet le 14 octobre 2024, il y a plus d'un an, en Nations League face à la France. Un mois plus tôt, Openda donnait deux passes décisives contre Israël, l'une de ses meilleures prestations en équipe nationale.

Depuis : le néant, et des performances parfois catastrophiques. Avec un bilan de 3 buts en 31 caps, Loïs Openda marque moins en Diable que certains défenseurs centraux, et beaucoup moins que la plupart des milieux de terrain. Si ce premier but avec la Juventus n'est pas suivi de quelques autres, il n'est pas impensable qu'à terme, Rudi Garcia décide de s'en passer au moment d'annoncer sa sélection.

La seule "chance" de Loïs ? La situation de la concurrence, entre un Batshuayi au fond du trou et un Stassin en Ligue 2 et qui a besoin d'un transfert. Romeo Vermant est son plus grand rival dans la course au rôle de doublure de Lukaku. Mais le meilleur buteur de l'histoire du football belge a besoin de plus qu'une doublure : il a besoin d'un successeur, et Loïs Openda y ressemblait peu ces derniers mois. 

En mars prochain, on ne souhaite donc qu'une chose : que "Tchoupi" arrive en sélection avec 5 ou 10 buts inscrits avec la Juventus, que Rudi Garcia l'utilise en fonction de ses qualités et qu'il plante un doublé face au Mexique ou aux USA. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RB Leipzig
Lois Openda

Plus de news

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

14:00
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

11:30
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
1
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

09:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

06:30
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

21:20
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

21:42
1
Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

21:20
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

21:00
L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

20:41
1
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

20:30
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

20:00
Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

19:30
Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
1
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 12
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 28/11 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 29/11 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hoffenheim Hoffenheim 29/11 FC Augsburg FC Augsburg
Werder Brême Werder Brême 29/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayern Munich Bayern Munich 29/11 FC St. Pauli FC St. Pauli
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 29/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Hambourg Hambourg 30/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 30/11 Wolfsburg Wolfsburg
Freiburg Freiburg 30/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved