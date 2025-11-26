La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

Loïs Openda a enfin retrouvé le chemin des filets. L'attaquant de la Juventus a inscrit son premier but depuis le mois d'avril, et la disette dure depuis encore plus longtemps en sélection.

Loïs Openda commençait à faire peine à voir. Celui qui empilait les buts au Racing Lens et lors de sa première saison en Bundesliga était devenu méconnaissable depuis de longs mois : un mal-être entamé en avril dernier avec le RB Leipzig, et qui perdurait cette saison en Serie A et chez les Diables Rouges.

On le sait, un attaquant marche à la confiance, et Openda en avait perdu toute trace. Il fait aussi partie de ces joueurs qui brillent bien plus dans un système ou un schéma de match que dans d'autres, Rudi Garcia le soulignait d'ailleurs encore après des prestations compliquées notamment au Liechtenstein.

La Juventus, un mauvais choix pour Openda ?

La Juventus était-elle le bon choix ? Probablement pas. Reprendre la confiance se fait en empilant les buts et en étant le n°1 incontesté : prêté avec une option d'achat quasi-obligatoire à plus de 40 millions d'euros, Openda avait une énorme pression sur les épaules et une concurrence énorme (Vlahovic, David). Ses conseillers ont probablement manqué de lucidité sur ce coup.

Lire aussi… "Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda›Mais impossible de faire machine arrière désormais : il fallait que ce premier but tombe, et il est enfin tombé. Et en Ligue des Champions, qui plus est. Certes dans un match "mineur", à Bodo-Glimt ; on peut malheureusement craindre qu'en Serie A, Loïs retrouve le banc. Mais psychologiquement, ce petit but fait toute la différence, d'autant plus qu'il a été décisif (victoire 2-3).

Bientôt un but avec les Diables Rouges ?

Il fallait donc remonter à avril dernier pour retrouver trace d'un but d'Openda en club. Et en sélection ? C'est encore plus lointain. C'était en effet le 14 octobre 2024, il y a plus d'un an, en Nations League face à la France. Un mois plus tôt, Openda donnait deux passes décisives contre Israël, l'une de ses meilleures prestations en équipe nationale.

Depuis : le néant, et des performances parfois catastrophiques. Avec un bilan de 3 buts en 31 caps, Loïs Openda marque moins en Diable que certains défenseurs centraux, et beaucoup moins que la plupart des milieux de terrain. Si ce premier but avec la Juventus n'est pas suivi de quelques autres, il n'est pas impensable qu'à terme, Rudi Garcia décide de s'en passer au moment d'annoncer sa sélection.

La seule "chance" de Loïs ? La situation de la concurrence, entre un Batshuayi au fond du trou et un Stassin en Ligue 2 et qui a besoin d'un transfert. Romeo Vermant est son plus grand rival dans la course au rôle de doublure de Lukaku. Mais le meilleur buteur de l'histoire du football belge a besoin de plus qu'une doublure : il a besoin d'un successeur, et Loïs Openda y ressemblait peu ces derniers mois.

En mars prochain, on ne souhaite donc qu'une chose : que "Tchoupi" arrive en sélection avec 5 ou 10 buts inscrits avec la Juventus, que Rudi Garcia l'utilise en fonction de ses qualités et qu'il plante un doublé face au Mexique ou aux USA.