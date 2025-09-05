Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

Florent Malice
Florent Malice depuis Vaduz
Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend
Loïs Openda s'est complètement loupé face au Liechtenstein. Une contre-performance qui tombe mal alors qu'il est appelé à remplacer Romelu Lukaku pour les mois à venir en sélection.

Loïs Openda était peut-être le seul Diable Rouge à jouer gros dans un déplacement franchement peu périlleux au Liechtenstein. En l'absence de Romelu Lukaku, tous les regards étaient tournés sur celui qu'on présente comme son successeur... mais qui est toujours à la recherche de son match-référence en sélection et n'a marqué que 3 fois en 28 rencontres internationales.

Et alors que la Belgique est montée en puissance pour, au final, présenter un bilan très favorable, Openda s'est encore troué face à la 204e nation mondiale. "Ca n'a pas été facile pour Loïs", reconnaissait d'ailleurs initialement Rudi Garcia, avant de défendre son attaquant de pointe. "Il avait trois défenseurs sur le dos et on savait que ça jouerait en bloc".

Openda sera-t-il encore titulaire ? 

En avant-match, Garcia assurait pourtant que même si Batshuayi était en effet un profil plus adapté pour ce type de rencontre, les Diables travaillaient à l'entraînement pour se préparer à des situations de ce type. Visiblement, il y a encore du travail, et la Juventus voudra certainement qu'Openda progresse aussi dans ce rôle et ne se contente pas d'être un tueur en contre.

"Il a bossé, il a été énergique. Et bien sûr, au fil de la rencontre, quand on fait courir leurs défenseurs, à la fin, ils perdent le mètre d'avance sur nos joueurs", pointe Garcia. "Les buts ont fini par tomber et je préfère que tout le monde puisse marquer que d'être dépendant de notre attaquant de pointe".

Un discours logique de la part du sélectionneur, qui ne peut pas enterrer un joueur qu'on imagine affecté par cette disette en équipe nationale. Mais avec un déplacement très périlleux à Cardiff le mois prochain, il faudra que Loïs Openda passe un palier, car les Diables ne pourront pas toujours compenser collectivement ses manquements...

Lois Openda

