Le Sporting de Charleroi met en place un plan de sensibilisation pour le match face à la RAAL de ce samedi

Photo: © photonews
Le Sporting de Charleroi veut sensibiliser ses supporters aux dangers de l'alcool au volant. En collaboration avec la cellule Fan Coaching, les Zèbres s'associent à l'Institut VIAS.

Des actions VIAS, centre belge de recherche en sécurité routière et mobilité, seront organisées ce samedi 29 novembre lors du match entre les Carolos et la RAAL. Il y aura un simulateur de conduite (jeu vidéo) qui sera installé à l’intérieur de la boutique officielle (T1).

Un jeu de tir au but avec lunettes simulant les effets de l’alcool ou des drogues sera également au rendez-vous. L’activité sera installée en T3, avec une distribution d’éthylotests à la fin du match.

La bière sans alcool à... 1€

En T4, on retrouvera un photomaton. Le prix de la bière sans alcool sera fixé à... un euro. "Pour vous permettre de faire la fête sans alcool," écrit le club.

"L’objectif de cette action est de sensibiliser et responsabiliser nos supporters, afin que chacun puisse rentrer chez soi en toute sécurité après le match !", précise le Sporting de Charleroi dans un communiqué.

Cette rencontre sera évidemment particulière également sur le terrain puisqu'il s'agira d'un derby face aux cousins louviérois. Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20h45.

Charleroi

