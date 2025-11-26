Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City est tombé face à Leverkusen et Naples s'est offert un succès important contre Qarabag en Ligue des champions.

Une soirée de Ligue des champions riche en rencontre ce mardi soir. D'un côté, Manchester City recevait Leverkusen dans un duel qui semblait à la portée des Anglais. De l’autre, Naples devait absolument faire le travail à domicile face à Qarabag pour ne pas se mettre en danger dans la suite de la compétition.

Défaite pour City

Leverkusen a profité du moindre espace pour faire mal à Manchester City. Grimaldo a ouvert le score après une remise de Kofane, avant que Schick ne double la mise de la tête en seconde période.

City avait la possession comme souvent, mais sans trouver de solutions dans la dernière passe. Leverkusen s'est imposé 0-2 à l’Etihad Stadium et enchaîne une deuxième victoire.

Naples avance sans De Bruyne et Lukaku

Pendant ce temps, Naples est entré sur le terrain avec beaucoup de pression. Qarabag a défendu en première période, laissant très peu d’espaces. Mateusz Kochalski a sorti un superbe arrêt sur le penalty de Rasmus Hojlund. Naples devait trouver une autre solution.

Les Italiens ont fini par débloquer la situation grâce à Scott McTominay. Quelques minutes plus tard, l’Écossais provoquait un but contre son camp, offrant un peu d’air à son équipe. Victoire 2-0.

Mauvaise opération pour Manchester City, les Skyblues chutent à la 6e place, Naples remonte à la 18e place avec 7 points.