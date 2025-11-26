Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City est tombé face à Leverkusen et Naples s'est offert un succès important contre Qarabag en Ligue des champions.

Une soirée de Ligue des champions riche en rencontre ce mardi soir. D'un côté, Manchester City recevait Leverkusen dans un duel qui semblait à la portée des Anglais. De l’autre, Naples devait absolument faire le travail à domicile face à Qarabag pour ne pas se mettre en danger dans la suite de la compétition.

Défaite pour City

Leverkusen a profité du moindre espace pour faire mal à Manchester City. Grimaldo a ouvert le score après une remise de Kofane, avant que Schick ne double la mise de la tête en seconde période.

City avait la possession comme souvent, mais sans trouver de solutions dans la dernière passe. Leverkusen s'est imposé 0-2 à l’Etihad Stadium et enchaîne une deuxième victoire.

Naples avance sans De Bruyne et Lukaku

Pendant ce temps, Naples est entré sur le terrain avec beaucoup de pression. Qarabag a défendu en première période, laissant très peu d’espaces. Mateusz Kochalski a sorti un superbe arrêt sur le penalty de Rasmus Hojlund. Naples devait trouver une autre solution.

Les Italiens ont fini par débloquer la situation grâce à Scott McTominay. Quelques minutes plus tard, l’Écossais provoquait un but contre son camp, offrant un peu d’air à son équipe. Victoire 2-0.

Mauvaise opération pour Manchester City, les Skyblues chutent à la 6e place, Naples remonte à la 18e place avec 7 points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Bayer Leverkusen

Plus de news

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

21:20
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

21:42
1
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1
L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

20:41
1
Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

21:20
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

21:00
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

20:30
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

20:00
Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

19:30
Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
1
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30
Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

Qui revoilà : Julien Duranville, la belle surprise de la soirée en Ligue des Champions ?

17:00
S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

S'est-il remis à temps pour la Ligue des Champions ? La nouvelle est tombée pour Fedde Leysen

16:30
Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

Communiqué cinglant des ultras de l'Antwerp : "Le fond est atteint, notre club est malade"

16:00
"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

15:30
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
5
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00
Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

13:30
Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

11:31
Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

12:00
4
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 5
Galatasaray Galatasaray 0-1 Union SG Union SG
Ajax Ajax 0-2 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 2-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 3-0 FC Barcelone FC Barcelone
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-0 Villarreal Villarreal
Bodo Glimt Bodo Glimt 2-3 Juventus Juventus
Napoli Napoli 2-0 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Prague Slavia Prague 0-0 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Copenhague FC Copenhague 18:45 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 18:45 Monaco Monaco
Sporting Portugal Sporting Portugal 21:00 FC Bruges FC Bruges
Liverpool Liverpool 21:00 PSV PSV
Arsenal Arsenal 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 21:00 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Inter Inter
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 21:00 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved