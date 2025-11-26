Près de 20 millions d'euros en jeu ? Des clubs de Premier League ciblent un attaquant de l'Union

Promise David s'est encore illustré avec l'Union SG ce mardi, mais son avenir reste flou : ses performances attirent plusieurs clubs anglais, rendant un transfert hivernal de plus en plus probable.

Promise David a une nouvelle fois prouvé sa valeur pour l’Union SG ce mardi. L’attaquant canadien a inscrit l’unique but de la rencontre face à Galatasaray, suffisant pour décrocher les trois points.

Il a procuré énormément de joie aux supporters bruxellois, mais pour combien de temps encore ? L’attaquant de 24 ans marque beaucoup et impressionne, désormais aussi sur la scène européenne.

West Ham, Leeds & Brighton veulent Promise David

Reste à savoir si l’Union pourra encore le conserver cet hiver. Selon Claret & Hugo, un média spécialisé autour de West Ham United, le joueur serait sur les radars du club de Premier League, qui aurait déjà pris contact.

Et ce n’est pas tout. Leeds et surtout Brighton auraient également manifesté leur intérêt. Les Seagulls font partie du même réseau multi-clubs que l’Union SG, ce qui leur donne un avantage considérable.

Lire aussi… L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"›L’attaquant de l’Union pourrait donc rapidement décrocher un beau transfert. Il devrait coûter environ 17 millions de livres (19,3 millions d’euros). Au total, il a déjà trouvé le chemin des filets 33 fois en 61 matchs avec le club bruxellois.