"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

Le Club de Bruges n'a rejoint Lisbonne que tardivement après de nouveaux problèmes de voyage et devra relever mercredi un gros défi face au Sporting CP. Pour Hein Vanhaezebrouck, les Blauw en Zwart ne sont clairement pas favoris, et il s'inquiète surtout de leur efficacité offensive.

Le Club de Bruges s’est envolé pour Lisbonne mardi soir, mais pas très tôt. Après avoir d’abord subi un retard en raison de la grève, un autre problème est survenu, provoquant un délai supplémentaire.

Mercredi soir, les Blauw en Zwart affronteront le Sporting Clube de Portugal. Le champion du Portugal en titre ne facilitera pas la tâche aux Blauw en Zwart, et Hein Vanhaezebrouck en est bien conscient.

Le Club de Bruges devra être efficace au Portugal.

"Le Club est-il alors favori ? Non, absolument pas", explique-t-il au micro de Sporza. "En tant que club belge, il faut aller jouer à Pafos ou Almaty pour être considéré comme favori en déplacement."

Selon Hein Vanhaezebrouck, le Club devra espérer quelques éclairs de la part de certains joueurs. "Il y aura en effet des possibilités, mais le Club se crée si peu d’occasions. Tout doit presque venir de Tzolis. Heureusement, il y a encore Vanaken ces derniers temps."

Lire aussi… Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne"Quand on regarde les autres attaquants : si Forbs n’a pas beaucoup d’espace, il n’apporte rien. Et pour Tresoldi et Vermant, c’est difficile aussi. C’est là que se situera la clé, je le crains. S’il y a quelque chose à aller chercher, il faudra vraiment convertir ces quelques occasions avec efficacité", conclut l’ancien entraîneur, notamment de La Gantoise.

Suis Sporting Portugal - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

