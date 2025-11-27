🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League
Photo: © photonews

Feyenoord s'est incliné 1-3 contre le Celtic Glasgow. Timon Wellenreuther a fait basculer le match juste avant la mi-temps, de manière bien involontaire.

Du côté d'Anderlecht, Timon Wellenreuther n'avait pas laissé des souvenirs impérissables. Il faisait même plus parler de lui pour ses déclarations suite à sa frustration de ne pas être le numéro un que pour ses prestations sur le terrain.

Bloqué par Hendrik Van Crombrugge, il a définitivement lâché l'affaire lorsque Bart Verbruggen a commencé à faire parler de lui. Prêté à Willem II puis à Feyenoord, Wellenreuther été définitivement cédé pour un million en juillet 2023.

À Rotterdam, le gardien allemand est bien plus à son affaire. Il a récemment dépassé le cap des 100 matchs pour le club et s'illustré comme l'un des meilleurs gardiens d'Eredivisie, jusqu'à rêver de la Mannschaft. Mais ce soir, il s'est rendu coupable d'une sacrée floche.

Le Celtic n'en demandait pas tant

Alors que son équipe s'apprêtait à rentrer au vestiaire sur le score de 1-1 à la mi-temps, Wellenreuther a mis le Celtic aux commandes sur un plateau. Mis sous pression par un attaquant adverse, il a mis trop de temps à se dégager ; le ballon dévié est arrivé dans les pieds de Reo Hatate, qui n'a eu qu'à conclure dans le but vide : 1-2 dans un silence de plomb.

Ayase Ueda (ex-Cercle de Bruges) avait pourtant lancé Feyenoord après dix minutes. Le Celtic s'est finalement imposé 1-3, de quoi rendre la bourde de Wellenreuther encore un peu plus préjudiciable. Les Rotterdammers concèdent leur quatrième défaite en cinq matchs d'Europa League, là où le Celtic revient dans le top 24.

