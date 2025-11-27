🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

Aston Villa jouait ce soir contre les Youngs Boys Berne ce soir. Youri Tielemans s'est illustré sur l'ouverture du score des Villans.

Bléssé au mollet jusqu'à la fin du mois d'octobre, Youri Tielemans est bel et bien de retour. Capitaine des Diables Rouges à Sclessin lors de la victoire 7-0 contre le Liechtenstein, il a fêté ce soir sa troisième titularisation depuis son comeback dans le groupe.

Aston Villa joue en ce moment même contre les Suisses du Young Boys Berne. Déjà décisif lors de sa première montée au jeu contre Bournemouth il y a deux semaines, Tielemans a récidivé avec un nouvel assist.

Toujours aussi précis

Dans son cas, on peut véritablement parler de passe décisive : son centre millimétré est aussi important que la reprise de la tête de Donyell Malen, qui est rentrée avec l'aide du poteau pour mettre Villa aux commandes peu avant la demi-heure.

Een afgemeten assist van Youri Tielemans! 👌📏 pic.twitter.com/xm2CbvaTzH — Play Sports (@playsports) November 27, 2025

Notons qu'après ce but, les Villans ont eu la surprise de se faire canarder par les supporters adverses alors qu'ils évoluent à domicile. Pour encore un peu plus contrarier les sympathisants des Young Boys, Malen s'est offert un doublé avant la mi-temps.

De quoi offrir à Aston Villa une confortable avance au repos. Malgré la réduction du score des visiteurs et l'arrêt temporaire pour la rencontre suite au comportement des supporters suisses, Youri Tielemans et ses coéquipiers s'imposent et confortent leur place dans le top 8 avec 12 points sur 15.