Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Anderlecht considère Nathan De Cat, évidemment, comme l'un de ses plus grands talents. Le milieu de terrain de 17 ans a déjà attiré l'attention de plusieurs clubs européens de premier plan, mais le club bruxellois veut d'abord le laisser continuer à progresser avant d'envisager un éventuel départ.

Le plan du RSCA est de ne laisser partir Nathan De Cat qu’à l’été 2027. Pour garantir cela, le club souhaite prolonger son contrat, même si, en raison de son statut de mineur, cette prolongation ne peut pour l’instant être que d’un an. De Cat et sa famille sont d’ailleurs favorables à cette prolongation, écrit La Dernière Heure.

Un départ cet hiver est jugé improbable, mais le club sait qu’il devra fournir de gros efforts cet été pour le conserver, surtout s’il est ce qui n’est pas exclu appelé chez les Diables Rouges.

La plus grosse vente de l’histoire du club

Financièrement, un montant de 20 à 25 millions d’euros est considéré comme plus réaliste que les 35 millions évoqués précédemment. Cette somme pourrait augmenter si le milieu de terrain joue l’Europe avec Anderlecht ou s’il rejoint le noyau des Diables Rouges. Le club espère qu’il restera au moins une année supplémentaire au RSCA afin de maximiser sa valeur marchande. L’objectif est d’en faire la plus grosse vente de l’histoire du club.

Des grands clubs comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund suivent de près le jeune Belge. Des équipes anglaises comme Tottenham, Aston Villa et Brighton seraient également intéressées, ce qui montre qu’il pourrait rapidement franchir un cap.

L’entraîneur Besnik Hasi souligne que, malgré toutes ces convoitises, Nathan De Cat reste calme et pleinement concentré sur son football. Selon lui, le joueur a même le potentiel de dépasser les qualités de Youri Tielemans, grâce à sa taille, sa vitesse et sa qualité d’exécution.