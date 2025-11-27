Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Après une bonne dose de suspense, la seizième journée de la Jupiler Pro League sera bien diffusée. Mais la situation pour la suite de la saison est bien incertaine...au point de pousser certains clubs à diffuser leurs matchs eux-mêmes ?

Les deux parties étant en désaccord total, la Pro League a lancé une procédure d'arbitrage d'urgence auprès de l'entreprise de service juridique CEPANI pour obliger DAZN à assurer une continuité temporaire. Cela a poussé le diffuseur du championnat à écarter la menace d'un écran noir pour ce weekend, jusqu'à ce que le CEPANI se saisisse du dossier. Mais cela n'a pas apaisé les craintes, que du contraire : l'heure est toujours à la recherche de solutions concrètes jusqu'en fin de saison.

Théoriquement, il existe des scénarios d'urgence : le soutien technique de la RTBF ou de la VRT, des chaînes de télévision locales fournissant des images limitées, ou même les chaînes de clubs comme Mauve TV. Mais la Pro League ne veut pas activer ces options.

Pas question de se compromettre

Elle craint que ces solutions d'urgence puissent être utilisées à son encontre dans le cadre du contrat et refuse donc toute alternative, aussi limitée soit-elle. Tout doit rester juridiquement en ligne avec le litige contractuel en cours.

D'autres distributeurs comme Proximus et Telenet se disent prêts à intervenir dès qu'ils le pourront. Sur le plan technique, ils auraient déjà été en mesure de mettre en place une production de base ce week-end, mais sans base juridique claire, ils risquent de s'engager dans un conflit où chaque geste pourrait être interprété stratégiquement.

Pour les 140 000 abonnés de DAZN, il n'y a pour le moment d'autre choix que d'attendre. Pour les clubs, l'enjeu est également de taille : le contrat télévisuel pèse 84 millions d'euros. Mais pas question de diffuser les matchs sur leurs propres médias ; tout le monde s'astreint à respecter les règles le plus longtemps possible et à attendre le faux pas de l'autre.