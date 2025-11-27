Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après une bonne dose de suspense, la seizième journée de la Jupiler Pro League sera bien diffusée. Mais la situation pour la suite de la saison est bien incertaine...au point de pousser certains clubs à diffuser leurs matchs eux-mêmes ?

Les deux parties étant en désaccord total, la Pro League a lancé une procédure d'arbitrage d'urgence auprès de l'entreprise de service juridique CEPANI pour obliger DAZN à assurer une continuité temporaire. Cela a poussé le diffuseur du championnat à écarter la menace d'un écran noir pour ce weekend, jusqu'à ce que le CEPANI se saisisse du dossier. Mais cela n'a pas apaisé les craintes, que du contraire : l'heure est toujours à la recherche de solutions concrètes jusqu'en fin de saison.

Théoriquement, il existe des scénarios d'urgence : le soutien technique de la RTBF ou de la VRT, des chaînes de télévision locales fournissant des images limitées, ou même les chaînes de clubs comme Mauve TV. Mais la Pro League ne veut pas activer ces options.

Pas question de se compromettre

Elle craint que ces solutions d'urgence puissent être utilisées à son encontre dans le cadre du contrat et refuse donc toute alternative, aussi limitée soit-elle. Tout doit rester juridiquement en ligne avec le litige contractuel en cours.

D'autres distributeurs comme Proximus et Telenet se disent prêts à intervenir dès qu'ils le pourront. Sur le plan technique, ils auraient déjà été en mesure de mettre en place une production de base ce week-end, mais sans base juridique claire, ils risquent de s'engager dans un conflit où chaque geste pourrait être interprété stratégiquement. 

Pour les 140 000 abonnés de DAZN, il n'y a pour le moment d'autre choix que d'attendre. Pour les clubs, l'enjeu est également de taille : le contrat télévisuel pèse 84 millions d'euros. Mais pas question de diffuser les matchs sur leurs propres médias ; tout le monde s'astreint à respecter les règles le plus longtemps possible et à attendre le faux pas de l'autre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

21:00
🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

20:20
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00
Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

18:40
Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

18:00
Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

18:20
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

17:30
OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

15:56
La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

16:30
Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

15:01
Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

15:30
"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

14:20
"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

14:00
Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

13:00
"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

13:30
Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

12:30
L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

12:00
1
Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

11:20
Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste Analyse

Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste

11:40
1
Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

Brillant pour sa première en Ligue des Champions, Rayane Bounida ne se voit plus quitter le onze de l'Ajax

11:00
Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

Les matchs de Pro League seront-ils diffusés ? Voici le point sur la situation

10:00
Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

Coup dur pour Nordin Jackers et Bruges : voici le verdict après sa violente collision en Ligue des Champions

10:32
Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

Le neveu d'une légende de Pro League se révèle enfin en D1B après une lourde blessure

09:30
"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

"Il se sentait très mal" : les premières nouvelles de la blessure de Nordin Jackers

09:00
Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

Ce serait le mauvais moment : alerte physique à l'entraînement pour Alexis Saelemaekers

08:30
📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

📷 Nordin Jackers évacué sur civière à Lisbonne : un moment qui a jeté un froid dans le stade

08:00
Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

Suspecté d'un geste raciste en France, Aron Dönnum s'en tire finalement très bien

07:20
Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

Première défaite en Youth League pour le Club NXT : le point sur la situation avant la dernière journée

07:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved