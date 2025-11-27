OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

Dimanche dernier, l'Antwerp annonçait se séparer de son entraîneur Stef Wils après la défaite du Great Old face à Dender (1-2). Le nom de son remplaçant a été officialisé ce jeudi après-midi : il s'agit du Néerlandais Joseph Oosting.

Depuis dimanche dernier, l'Antwerp avait activement entamé des recherches pour un nouvel entraîneur. Le nom de Joseph Oosting était revenu avec insistance dans la presse ces derniers jours, et c'est désormais officiel.

Le nouvel entraîneur de l'Antwerp entraînera sa première équipe belge. Il a déjà travaillé en tant que coach principal notamment au FC Twente et au RKC Waalwijk. En tant que joueur, il a principalement évolué en D2 néerlandaise.

Le coach va signer un contrat de 2 saisons et demie avec le Great Old. Son compatriote Nicky Hofs va également rejoindre l'Antwerp en tant qu'adjoint. Un accord verbal a été trouvé, il ne reste plus qu'à finaliser les documents, précise l'Antwerp.

Pas de Joseph Oosting sur le banc ce weekend

C'est ce lundi 1er décembre que les deux hommes débuteront leur aventure en terre anversoise. Faris Haroun sera alors l'entraîneur intérimaire de l'Antwerp pour le match de ce dimanche contre le Club de Bruges (30 novembre).

Le premier défi du coach Joseph Oosting sera pour le 3 décembre. Le Great Old recevra le STVV en huitièmes de finale de Coupe de Belgique. Une rencontre qui s'annonce déjà importante pour l'entraîneur néerlandais, puisqu'en cas de faux pas l'Antwerp serait éliminé. La Coupe de Belgique reste un moyen d'accession à la Coupe d'Europe et fait certainement partie des objectifs anversois.