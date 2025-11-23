La lutte pour le maintien fait des ravages : un entraîneur viré avant même la fin du weekend

Stef Wils et l'Antwerp, c'est fini ! La défaite contre Dender aura été celle de trop, son C4 vient de tomber.

Pour Stef Wils, les matchs à domicile contre La Louvière et Dender avaient tout d'une dernière chance. Cela a bien commencé contre les Loups (victoire 3-0), mais la défaite de cette après-midi contre Dender (qui n'avait pas gagné un match de la saison) a replongé le club dans la crise.

L'Antwerp est aujourd'hui quatorzième, six points devant Dender. Depuis plusieurs semaines, la tension est palpable au Bosuil. La direction a pris ses responsabilités : le licenciement de Stef Wils vient d'être officialisé.

RAFC neemt afscheid van T1 Stef Wils. De assistent-coaches nemen tijdelijk de trainingen voor hun rekening. De club zal zo snel mogelijk een nieuwe T1 aanstellen. RAFC houdt eraan Stef Wils te bedanken voor zijn inzet voor de club. pic.twitter.com/5FPJtiwjhm — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 23, 2025

Une nouvelle qui tombe moins de deux heures après le coup de sifflet final, témoignant d'un après-match particulièrement agité dans les couloirs du Bosuil. Les prochains jours ne seront pas plus calmes, avec la recherche d'un nouveau T1.

Stef Wils quitte donc l'Antwerp après moins de six mois comme entraîneur principal et un bilan qui renseigne seulement trois victoires en quinze matchs de championnat. Et dire que la saison avait commencé par un partage face à l'Union Saint-Gilloise et une série de cinq matchs sans défaite.

Cet été, la direction tenait justement à ne pas 'crâmer' Stef Wils, qui oeuvrait au club depuis 2019, d'abord comme entraîneur des jeunes avant d'intégrer le staff de l'équipe première en 2023. Mais en voulant voler de ses propres ailes, il connaissait les risques du métier.