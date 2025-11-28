Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'apprête à ouvrir une boutique dans le centre de Bruxelles pour la première fois de son histoire. Un fan shop va ouvrir ses porters sur la Grand-Place.

Ce dernier va ouvrir grâce à une collaboration avec la Ville de Bruxelles. Anderlecht loue pendant tout le mois de décembre un bâtiment historique qui est situé rue de la Tête d’Or.

La date d'ouverture de ce pop-up est programmée au jeudi 4 décembre. Il sera accessible jusqu'au 31 décembre et sera ouvert de 11h00 à 19h00 du mardi au dimanche.

"Au Pop-up Store, découvrez tous les maillots de cette saison, créés en collaboration avec le label créatif Mosaert, ainsi que la collection hivernale de la marque RSCA. Vous pourrez également personnaliser votre maillot, neuf ou ancien, avec des mini-flocages exclusifs inspirés de Bruxelles, uniquement disponibles sur place," précise également Anderlecht dans son communiqué.

Des séances de dédicaces

Il y aura des séances de dédicaces avec des joueurs de l'équipe première. Le 10 décembre de 14h00 à 15h00, Thorgan Hazard et Nathan Saliba prendront du temps pour les fans tandis qu'au même horaire le 24 décembre Mihajlo Cvetkovic et Nathan De Cat seront également au rendez-vous.

La directrice marketing d'Anderlecht, Sophie M’Sallem, nous en dit plus : "Grâce à notre collaboration avec la Ville de Bruxelles, un projet que nous souhaitions réaliser depuis longtemps prend désormais véritablement forme. Avec ce Pop-up Store au cœur de la capitale, nous confirmons à la fois notre identité bruxelloise et notre attractivité (inter)nationale. Ce projet constitue une nouvelle étape logique dans notre croissance commerciale et dans le développement de notre offre de merchandising."