Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action
Photo: © photonews

DAZN a annoncé ce jeudi que la prochaine journée de championnat serait bien diffusée. Mais la confusion est encore palpable : la Pro League nie qu'il y ait des accords. Le Ministre Rob Beenders veut mettre fin à la confusion, quitte à employer les grands moyens.

En annonçant que la seizième journée de championnat serait bien diffusée, DAZN pensait avoir apporté un peu de calme dans la tempête déclenchée par la rupture du contrat télévisuel. Mais il n'en est rien. Une ligne du communiqué a particulièrement fait tiquer la Pro League.

"Malgré la fin du contrat, DAZN avait déjà proposé à la Pro League de diffuser tous les matchs jusqu'à la fin de cette saison et nous sommes heureux de confirmer que la Pro League nous a par la suite demandé de le faire, a écrit DAZN. La Pro League dément : "Nous ne demandons pas de diffuser les matchs, nous demandons de respecter le contrat", déclare le porte-parole Stijn Van Bever dans Het Nieuwsblad.

Dans le même article, le Ministre des Affaires des Consommateurs Rob Beenders (Vooruit) a pris la parole : "Les amateurs de football ayant un abonnement DAZN ont droit à de la clarté". Il souligne que l'annonce de la diffusion de la prochaine journée de Pro League n'apporte aucune garantie pour la suite.

DAZN sous pression

"Aujourd'hui, cette clarté n'est malheureusement pas là, même après avoir demandé à DAZN avant 17 heures de confirmer sans équivoque que leurs abonnés pourraient regarder les matchs jusqu'à la fin de la saison", poursuit Beenders, qui s'apprête à prendre des mesures.

"Sur la base des informations dont je dispose actuellement, je ne peux que lancer une enquête sur DAZN. L'incertitude persistante crée une inquiétude légitime parmi les supporters quant à la disponibilité du football en direct. Cette enquête doit déterminer s'il y a eu communication trompeuse et quel impact cela a sur leurs abonnés. Les supporters méritent des informations honnêtes et transparentes. Aujourd'hui, ils ne les reçoivent pas. Il est temps que ce spectacle cesse", conclut-il. Dans le même temps, les posts sur les réseaux sociaux de DAZN annonçant la diffusion du prochain weekend de Pro League...ont été supprimés.

