David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

Photo: © photonews

Le derby bruxellois revient dès ce weekend. David Hubert prépare les siens à une chaude réception à Anderlecht.

Il y a trois mois, l'Union Saint-Gilloise remportait le premier derby bruxellois (2-0), avec notamment deux cartes rouges en deux minutes pour Anderlecht. Les Mauves ont l'occasion de prendre leur revanche à domicile. Sur le banc à l'aller, Sébastien Pocognoli a cédé sa place à David Hubert. Ce dernier vivra un moment particulier en sa qualité d'ancien du Sporting.

"Bien sûr que cette rencontre a une connotation différente à titre personnel, même si j'ai déjà rejoué contre le RSCA avec OHL cette saison et que je suis déjà revenu dans ce stade avec l'Union en Ligue des champions", explique-t-il en conférence de presse, cité par La Dernière Heure.

De retour pour la première fois au Lotto Park comme adversaire

"C'est particulier de recroiser un ancien club, mais cela ne change pas ma préparation. J'ai passé trois belles années là-bas, à différents stades : comme joueur, adjoint puis entraîneur principal. J'ai eu des relations sincères avec beaucoup de personnes que j'ai croisées, avec qui ça a 'matché'. Avec d'autres, moins", poursuit Hubert.

Loin de lui l'idée de polémiquer : "Ça ne peut pas 'cliquer' avec tout le monde, c'est la vie. Mais je suis à l'Union Saint-Gilloise maintenant, à 100 %, et très content d'y être. Quand je parle, c'est l'Union qui parle ; je veux faire respirer la culture et l'ADN qui vivent ici, tout en y apportant mes propres éléments".

Lire aussi… Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"Après avoir résisté à l'enfer d'Istanbul, les Saint-Gillois veulent désormais faire taire le Lotto Park : "On parle du premier contre le troisième, la marge entre les deux équipes n'est pas grande. Ce sont deux formations avec des styles de jeu différents qui se rencontrent".

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

David Hubert

