DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

Selon Het Nieuwsblad, DAZN et la Pro League sont en plein bras de fer. La diffusion du championnat dépend d'une décision du CEPANI.

Ce qui devait être un partenariat stable tourne à la bataille juridique. DAZN, en difficulté sur le marché belge, n’est pas parvenu à dégager les revenus qu’il espérait autour des droits TV, ce qui a mis de l’huile sur le feu avec la Pro League.

DAZN a choisi de continuer ses diffusions pour calmer les supporters. Mais derrière cette façade, la situation est fragile selon Het Nieuwsblad. La Pro League a demandé l’intervention du CEPANI pour obliger le service de streaming à tenir ses engagements financiers.

Qu'est ce que ça veut dire ?

DAZN promet que les rencontres seront visibles "jusqu'à la fin de la saison", tout en laissant comprendre que les choses pourraient évoluer rapidement. La plateforme explique qu’elle proposera une autre formule si les matchs venaient à disparaître de son offre.

Les clubs de Pro League et de Challenger Pro League s’inquiètent. Ils comptent sur l’argent que DAZN doit verser et si ces paiements s’arrêtent, plusieurs budgets pourraient être menacés.

Le football belge est diffusé, mais rien n’assure que ça va durer. La situation peut changer à tout moment dans les prochaines semaines.