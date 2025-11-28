"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

Les Rangers ont partagé (1-1) contre Braga en Europa League. Les Portugais ont été réduits à dix à l'heure de jeu.

Trois équipes sont désormais à dix points entre la septième et la neuvième place du classement de l'Europa League : Genk (victorieux 2-1 du FC Bâle), le FC Porto (vainqueur 3-0 de Nice) et le Sporting Braga. Ce dernier a perdu un peu de terrain en vue du top 8 après avoir été accroché chez les Glasgow Rangers.

Raskin à l'expérience

Les Ecossais ont ouvert le score en fin de premier acte sur un penalty converti par l'inévitable James Tavernier. Peu après l'heure de jeu, Braga s'est même retrouvé en infériorité numérique suite à l'expulsion de son milieu de terrain Rodrigo Zalazar.

Le joueur uruguayen a vu rouge après être tombé dans le piège de Nicolas Raskin. Les deux hommes ont vécu un match assez nerveux, avec la phase de l'exclusion en point d'orgue. Zalazar est venu front contre front avec Raskin, qui s'est écroulé.

L'arbitre n'a d'abord sorti qu'un carton jaune, mais a été appelé par le VAR pour exclure le joueur de Braga. Les médias portugais n'ont pas apprécié le rôle joué par Raskin. A Bola écrit que si la première intervention du VAR, sur le penalty de la fin de première mi-temps, est justifiée, la seconde est excessive, Raskin "s'étant effondré comme un enfant".

Le Liégeois s'en est sorti sans carte jaune. Mais malgré leur supériorité numérique, les Rangers ont concédé l'égalisation quelques minutes plus tard (sur la seule frappe adverse de la partie). Avec un bilan d'un point sur quinze, le top 24 est encore bien loin.