Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

En coulisses, cela bouge pour la venue de nouveaux investisseurs au Standard. Contre Zulte Waregem, deux hommes ont jeté un oeil attentif à la rencontre et à l'ambiance de Sclessin.

Même si cela prend plus de temps que prévu, Giacomo Angelini affine ses choix pour l'entrée de nouveaux investisseurs dans le capital du Standard. Ce n'est un secret pour personne, les Rouches ont besoin de moyens supplémentaires pour faire honneur à leurs ambitions.

Des candidats repreneurs ont été aperçus ce weekend à Sclessin, sans que leur identité ne filtre. C'est désormais chose faite : Le Vif rapporte que derrière les deux silhouettes encore tapies dans l'ombre se cachent Joe DaGrosa et Hugo Varela.

Bordeaux, le début de la fin

Deux blases relativement inconnus du football belge. En France par contre, le duo avait fait parler de lui aux Girondins de Bordeaux. Autant dire que les souvenirs remués sont effroyables. Forts de leur gestion catastrophique et de leur train de vie en complète inadéquation avec la situation financière du club, ils sont devenus l'incarnation de la chute de Bordeaux de la Ligue 1 vers le foot amateur.

GACP (General American Capital Partners), l'entitée fondée par Joe DaGrosa, n'est pas responsable de tous les maux bordelais mais avait été écartée de son rôle d'actionnaire majoritaire dans l'intérêt de tous.

Depuis, DaGrosa et son conseiller sportif ne sont jamais très loin du football mais enchaînent les refus. Il y a quatre ans, Romain Molina rapportait leur tentative (vaine) de racheter Zulte Waregem puis le RWDM. Leur troisième tentative d'investissement dans le football belge sera-t-elle la bonne ? Si c'est le cas, il faut espérer que les deux hommes ont appris de leurs erreurs.