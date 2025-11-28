Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata est désormais actif à Pafos, dans le championnat chypriote. Mais il peut également se montrer en Ligue des Champions.

En se qualificant pour la phase de ligue de la Ligue des Champions, Pafos a pu se payer un mercato plus gourmand qu'à l'accoutumée. En pointe, la direction chypriote a notamment attiré Landry Dimata, qui restait sur une bonne saison à Samsunspor.

Du côté de Chypre, l'ancien d'Anderlecht et d'Ostende est souvent titulaire en championnat mais doit se contenter de montées au jeu en Ligue des Champions. Il faut dire que l'équipe se débrouille plutôt bien, ne perdant que contre le Bayern Munich.

Après avoir gagné contre Villarreal et partagé contre l'Olympiakos puis le Kairat Almaty, Pafos s'est offert un point contre Monaco, grâce notamment à un solide coup de casque de David Luiz, toujours bien présent à 38 ans.

La pointe de vitesse de Dimata fait parler

Du haut de ses 86 minutes disputées en cinq matchs, Dimata peut se targuer d'être leader dans un classement publié par l'UEFA sur son site officiel, celui de la vitesse. Personne n'a sprinté plus vite que lui (39,6 km/h) en C1 cette saison. Les mobylettes que sont Nuno Mendes, Bradley Barcola, Kylian Mbappé ou Jeremie Frimpong ? Laissées sur place.

Certains s'interrogent même : alors que ses poursuivants se départagent au dixième de km/h, Landry Dimata bat son dauphin en la matière (un certain Loïs Openda) de 3,4 km/h. Notons que le premier joueur évoluant en Pro League (donc au Club de Bruges ou à l'Union) est Carlos Forbes, 17e avec sa pointe de vitesse à 34,7 km/h.