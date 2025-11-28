"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

Konstantínos Karétsas a planté un véritable bijou face au FC Bâle (2-1). L'international grec est revenu sur sa frappe somptueuse après la rencontre.

À la 45+2e, Konstantínos Karétsas a fait le break de manière somptueuse. Un magnifique enroulé du gauche depuis le côté droit du grand rectangle pour tromper le portier adverse, Marwin Hitz.

Il ne revient pas de son but : "Je ne sais pas comment j’ai réussi à la mettre au fond. Je m’entraîne beaucoup là-dessus. Que ça sorte en match, c’est fantastique."

Le plus beau de sa carrière ?

Konstantínos Karétsas pense même n'avoir jamais inscrit de si beau but avec l'équipe première : "Avec mon but contre La Gantoise (lors des play-offs de l’année dernière, ndlr), c’est probablement le plus beau de ma carrière. En jeunes, j’en ai marqué beaucoup comme ça. Il est important que je continue sur cette lancée avec l’équipe première."

Avec 10 points sur 15, le KRC Genk est bien embarqué pour une qualification. "Si on ne fait plus de bêtises, on sera dans les 24 premiers. Le top 8 serait magnifique pour un club comme Genk," souligne le milieu offensif.

