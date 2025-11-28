"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Konstantínos Karétsas a planté un véritable bijou face au FC Bâle (2-1). L'international grec est revenu sur sa frappe somptueuse après la rencontre.

À la 45+2e, Konstantínos Karétsas a fait le break de manière somptueuse. Un magnifique enroulé du gauche depuis le côté droit du grand rectangle pour tromper le portier adverse, Marwin Hitz.

Il ne revient pas de son but : "Je ne sais pas comment j’ai réussi à la mettre au fond. Je m’entraîne beaucoup là-dessus. Que ça sorte en match, c’est fantastique."

Le plus beau de sa carrière ?

Konstantínos Karétsas pense même n'avoir jamais inscrit de si beau but avec l'équipe première : "Avec mon but contre La Gantoise (lors des play-offs de l’année dernière, ndlr), c’est probablement le plus beau de ma carrière. En jeunes, j’en ai marqué beaucoup comme ça. Il est important que je continue sur cette lancée avec l’équipe première."

Avec 10 points sur 15, le KRC Genk est bien embarqué pour une qualification. "Si on ne fait plus de bêtises, on sera dans les 24 premiers. Le top 8 serait magnifique pour un club comme Genk," souligne le milieu offensif.

Lire aussi… 🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa LeagueCe dimanche, le KRC Genk recevra OHL en Pro League. Un match important pour les Limbourgeois qui ne sont actuellement que huitièmes en championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
FC Basel
Konstantinos Karetsas

Plus de news

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
1
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

21:00
🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

20:20
Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00
Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

18:40
Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

18:20
Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

18:00
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

17:30
La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

15:56
"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

16:30
Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

15:30
Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

15:01
"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

14:20
"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

"Nous avons toujours dominé le match" : Bruges a déçu face au Sporting, le constat clair d'un joueur portugais

14:00
"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

"Je ne chercherai pas d'excuses" : Vincent Kompany réaliste après la défaite du Bayern

13:30
Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

13:00
Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

Un arbitre de Pro League sélectionné pour la finale de la Coupe du monde U17

12:30
L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

L'Union s'est finalement tournée vers Rob Schoofs, mais voulait d'abord... ce joueur d'Anderlecht !

12:00
1
Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

Sans DAZN, le VAR sera-t-il présent ce week-end en Pro League ? La réponse est tombée

11:20
Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste Analyse

Le Club de Bruges n'est pas encore prêt pour jouer comme ça : l'ambition est belle, mais doit rester réaliste

11:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 5
Ludogorets Ludogorets 3-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 1-1 Brann Brann
FC Porto FC Porto 3-0 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 2-1 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 1-3 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 4-0 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 0-0 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 2-1 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahce Fenerbahce 1-1 Ferencváros Ferencváros
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-0 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 2-1 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 2-1 FC Basel FC Basel
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 4-1 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-6 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 0-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 1-1 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-0 Malmö Malmö
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved