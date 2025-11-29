Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Louis Patris se bat pour une place de titulaire à l'Union Saint-Gilloise. Y parviendra-t-il plus qu'à Anderlecht, qu'il retrouvera demain dans le derby ?

Il y a deux ans, Louis Patris a quitté Louvain pour Anderlecht. Coût du transfert ? 3,5 millions d'euros. Pourtant, le Gembloutois n'a que peu joué au Lotto Park : seulement 11 titularisations. Aujourd'hui du côté de l'Union Saint-Gilloise, il revient pour la RTBF sur sa saison dans l'ombre de Killian Sardella.

"Je garde un souvenir mitigé du Sporting car après une saison pleine à Louvain, j’ai rejoint Anderlecht avec l’idée d’y être titulaire… et au final, j’y ai fait beaucoup banquette. Ça a été dur mentalement", reconnaît-il.

Pas le temps de se faire une place

Patris a fait son autocritique depuis lors : "Au premier match à l’Union, j’ai commis une erreur sur un but et ensuite, je n’ai pas atteint le niveau requis, que ce soit à l’entraînement ou en match. Donc c’est un peu ma faute. Killian Sardella a pris ma place et a très bien fonctionné. Mais je pense que si j'avais mieux performé, j'aurais eu ma chance plus longtemps".

Il aurait aimé recevoir un peu plus de confiance de Brian Riemer : "Le coach ne m’a pas laissé le temps nécessaire pour me régler. L’ambiance de club n’était pas non plus celle qui me convenait : je prends plus de plaisir à jouer dans des clubs plus familiaux. Ici, à l’Union, vu la méthode du club, je sais qu’on laisse toujours du temps aux nouveaux joueurs pour qu’ils assimilent les principes de travail et intègrent l’équipe".

Au Parc Duden, Patris devra notamment travailler sur le dernier geste pour prendre le dessus sur Anan Khalaili : "Je dois acquérir plus de constance dans mes prestations et améliorer mon jeu offensis, notamment mon jeu de tête. On l'a vu à l'Atletico Madrid. Je suis un ancien ailier, mais je dois toujours soigner mon sens du but : quand je suis seul face à la cage, j'ai tellement peur de rater que je préfère faire la passe".