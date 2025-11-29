Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Louis Patris se bat pour une place de titulaire à l'Union Saint-Gilloise. Y parviendra-t-il plus qu'à Anderlecht, qu'il retrouvera demain dans le derby ?

Il y a deux ans, Louis Patris a quitté Louvain pour Anderlecht. Coût du transfert ? 3,5 millions d'euros. Pourtant, le Gembloutois n'a que peu joué au Lotto Park : seulement 11 titularisations. Aujourd'hui du côté de l'Union Saint-Gilloise, il revient pour la RTBF sur sa saison dans l'ombre de Killian Sardella.

"Je garde un souvenir mitigé du Sporting car après une saison pleine à Louvain, j’ai rejoint Anderlecht avec l’idée d’y être titulaire… et au final, j’y ai fait beaucoup banquette. Ça a été dur mentalement", reconnaît-il.

Pas le temps de se faire une place

Patris a fait son autocritique depuis lors : "Au premier match à l’Union, j’ai commis une erreur sur un but et ensuite, je n’ai pas atteint le niveau requis, que ce soit à l’entraînement ou en match. Donc c’est un peu ma faute. Killian Sardella a pris ma place et a très bien fonctionné. Mais je pense que si j'avais mieux performé, j'aurais eu ma chance plus longtemps".

Il aurait aimé recevoir un peu plus de confiance de Brian Riemer : "Le coach ne m’a pas laissé le temps nécessaire pour me régler. L’ambiance de club n’était pas non plus celle qui me convenait : je prends plus de plaisir à jouer dans des clubs plus familiaux. Ici, à l’Union, vu la méthode du club, je sais qu’on laisse toujours du temps aux nouveaux joueurs pour qu’ils assimilent les principes de travail et intègrent l’équipe".

Lire aussi… Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à AnderlechtAu Parc Duden, Patris devra notamment travailler sur le dernier geste pour prendre le dessus sur Anan Khalaili : "Je dois acquérir plus de constance dans mes prestations et améliorer mon jeu offensis, notamment mon jeu de tête. On l’a vu à l'Atletico Madrid. Je suis un ancien ailier, mais je dois toujours soigner mon sens du but : quand je suis seul face à la cage, j’ai tellement peur de rater que je préfère faire la passe".

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

