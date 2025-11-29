Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

À 18 ans, Kos Karetsas a mis tout le monde d'accord avec son magnifique but contre Bâle en Europa League jeudi soir.

Konstantinos Karetsas, qui vient tout juste d’avoir 18 ans, a marqué les esprits contre Bâle. Depuis le coin du grand rectangle, il a envoyé le ballon en pleine lucarne. Que ce soit en attaque ou en défense, il a beaucoup aidé son équipe. Sa prestation a contribué à la victoire de Genk.

S’il peut jouer comme ça en Europa League, il peut forcément le faire en Jupiler Pro League. Peut-être que Karetsas est en train d’exploser pour de bon et son prochain match contre OH Louvain pourrait le confirmer.

Genk compte de nombreux atouts pour Mazzu

Felice Mazzu a-t-il prévu un plan spécial pour neutraliser Karetsas ? Le coach d’OHL a répondu dans Het Belang van Limburg. "Je n’ai pas de plan spécialement pour Kos Karetsas, parce qu’alors je dois en avoir un pour Daan Heymans, pour les déplacements de Bryan Heynen, pour les courses de Hyeon-gyu Oh."

En d’autres mots, selon Mazzu, Genk possède plusieurs joueurs capables de faire la différence. Impossible de mettre un homme sur chacun d’eux. Louvain donc miser sur son collectif. "On a travaillé sur notre structure générale. C’est notre base : une bonne organisation, gagner les duels. Et ensuite croire en nos qualités."

OHL vers une défense à trois

Quoi qu’il arrive, il y aura forcément un plan côté louvaniste. OHL devrait commencer le match avec une défense à trois. On ne sait pas si le piston droit Oscar Gil pourra débuter la rencontre.