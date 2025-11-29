Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Alireza Jahanbakhsh n'a pas choisi la facilté en rejoignant Dender. Mais l'équipe n'a plus perdu depuis qu'il est en mesure de jouer.

Vu son début de saison catastrophique, Dender n'a pas fait la fine bouche et a consenti à faire venir plusieurs joueurs sans contrat après la fin du mercato. Parmi eux, Alireza Jahanbakhsh peut se targuer d'avoir mené une belle carrière (il avait été acheté plus de 22 millions par Brighton en 2018) mais est resté sans club pendant plusieurs mois.

Pas idéal dans l'optique de la Coupe du Monde 2026. L'Iran fait partie des nations qualifiées, Jahanbakhsh en est un des piliers historiques mais ne pouvait pas se permettre d'arriver en restant sur une saison blanche. Depuis le début du mois, il reprend ainsi du rythme en Pro League.

Un renfort de choix pour Dender

"Avec la Coupe du monde en tête, je devais évidemment trouver un club, et c'est ainsi que j'ai rencontré Dender. J'en ai parlé à ma famille, à mon agent et à l'entraîneur, j'ai senti que c'était le bon choix", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Dender est pourtant lanterne rouge de Pro League : "Je n'ai pas peur de me battre pour le maintien. C'était pareil avec le NEC Nimègue lors de ma première saison aux Pays-Bas. On n'a pas pu éviter la relégation à Nimègue à l'époque, mais on a été promus l'année suivante".

Alireza Jahanbakhsh a pu prendre part aux deux derniers matchs de Dender, avec un joli 4 sur 6 à la clé : "Je vois mon transfert comme une situation gagnant-gagnant. Je peux apporter mon expérience à Dender et me préparer personnellement pour la Coupe du monde".