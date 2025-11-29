Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Igor Thiago brille en Premier League après une longue blessure. L'ancien buteur de Bruges enchaîne les buts avec Brentford et fait taire ceux qui doutaient de son transfert.

Igor Thiago s’impose comme le buteur de Brentford. Quand le club anglais avait déboursé 33 millions d’euros pour lui, beaucoup pensaient qu’il ne les valait pas. Pourtant, ses 29 buts et 6 passes décisives en 55 matchs avec Bruges montraient qu’il avait un énorme potentiel.

Il n’était resté qu’une seule saison en Venise du Nord, devenant la deuxième plus grosse vente de l’histoire du Club derrière Charles De Ketelaere. Son aventure en Angleterre avait très mal commencé. Une grave blessure au genou l’avait éloigné des terrains pendant presque toute sa première saison.

Pas loin d'Haaland

L'attaquant brésilien a marqué 11 fois en 13 matchs de Premier League cette saison, un départ jamais vu à Brentford. Seul Erling Haaland affiche de meilleurs chiffres à ce stade.

Contre Burnley, Thiago a été le joueur décisif. Il a transformé un penalty dans les dernières minutes. Burnley est revenu au score, mais il a répliqué presque aussitôt avec un nouveau but. Brentford s’est imposé 3-1.

Après une période difficile, Thiago rejoue à son meilleur niveau et montre que Brentford a bien fait de croire en lui.