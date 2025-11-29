Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Igor Thiago brille en Premier League après une longue blessure. L'ancien buteur de Bruges enchaîne les buts avec Brentford et fait taire ceux qui doutaient de son transfert.

Igor Thiago s’impose comme le buteur de Brentford. Quand le club anglais avait déboursé 33 millions d’euros pour lui, beaucoup pensaient qu’il ne les valait pas. Pourtant, ses 29 buts et 6 passes décisives en 55 matchs avec Bruges montraient qu’il avait un énorme potentiel.

Il n’était resté qu’une seule saison en Venise du Nord, devenant la deuxième plus grosse vente de l’histoire du Club derrière Charles De Ketelaere. Son aventure en Angleterre avait très mal commencé. Une grave blessure au genou l’avait éloigné des terrains pendant presque toute sa première saison.

Pas loin d'Haaland

L'attaquant brésilien a marqué 11 fois en 13 matchs de Premier League cette saison, un départ jamais vu à Brentford. Seul Erling Haaland affiche de meilleurs chiffres à ce stade.

Contre Burnley, Thiago a été le joueur décisif. Il a transformé un penalty dans les dernières minutes. Burnley est revenu au score, mais il a répliqué presque aussitôt avec un nouveau but. Brentford s’est imposé 3-1.

Après une période difficile, Thiago rejoue à son meilleur niveau et montre que Brentford a bien fait de croire en lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Burnley

Plus de news

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

23:00
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00
Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça" Interview

Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

18:30
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau" Interview

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

16:00
"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

15:00
"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

15:30
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, le même onze pour les Loups ? les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
6
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 19:15 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved