Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Dender respire enfin après avoir décroché sa première victoire de la saison à l'Antwerp. Mais voilà maintenant l'effectif décimé par les blessures.

Si Dender venait à confirmer sa belle victoire du weekend dernier en s'imposant à domicile contre Westerlo, il reviendrait à un petit point du Cercle de Bruges pour relancer toute la lutte pour le maintien. Mais l'entaîneur Haky Milkon a des soucis à se faire pour aligner un onze compétitif.

Le club vient en effet d'annoncer la liste des joueurs blessés pour cette rencontre, et elle est bien longue, à commencer par le gardien Michael Verrips. L'ancien de Malines traîne une blessure à l'épaule depuis le mois de septembre, il a été opéré cette semaine.

L'arrière-garde particulièrement touchée

Dans les buts depuis lors, Guillaume Dietsch aura encore sa chance : l'opération devrait valoir à Verrips de rester plusieurs mois sur la touche. Devant lui, la défense est elle aussi décimée : Kobe Cools, Benjamin Fredrick et Luc De Fougerolles sont eux aussi tous trois encore indisponibles.

Ragnar Oratmangoen est également incertain. Le milieu de terrain néerlando-indonésien souffre du genou et des examens supplémentaires sont en cours pour déterminer la gravité de la blessure.

L'international indonésien était sorti du banc pour marquer le but de la victoire contre l'Antwerp après avoir déjà manqué plusieurs matchs sur blessure. Il était écrit que rien ne serait épargné à Dender cette saison.