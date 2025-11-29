Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht axe son recrutement sur l'avenir. Le club bruxellois vise plusieurs talents mondiaux, dont Jesús Peñaloza, défenseur central de 17 ans qui a été observé par Olivier Renard à la Coupe du monde U17.

Cela lui a valu quelques critiques, mais Olivier Renard s'est rendu à la Coupe du monde U17 le mois dernier. Son but était clair : les meilleurs talents de cet âge sont encore accessibles pour le Sporting d'Anderlecht, tandis que les meilleurs U20 sont déjà scrutés par les plus grands clubs du continent.

Le Sporting d'Anderlecht axe son recrutement sur l'avenir et reste attentif au développement des jeunes pépites. Selon le journaliste argentin Mariano Olsen, Olivier Renard aurait notamment jeté son dévolu sur Jesús Peñaloza.

Olivier Renard a répéré un jeune talent à la Coupe du monde U17

Défenseur central de 17 ans, il évolue à l'Union Magdalena, qui l’a promu cette saison du noyau U20 vers l'équipe première. Le mois dernier, il a atteint les 1/8es de finale de la Coupe du monde U17 avec la Colombie, où il a été battu par la France.

Titulaire indiscutable avec l'Union Magdalena, en première division colombienne, Jesús Peñaloza serait également suivi par Tijuana, l'un des plus grands clubs du Mexique, qui aimerait qu'il attende un peu avant de rejoindre un championnat européen.

Lire aussi… Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"›Jesús Peñaloza étant sous contrat jusqu'en 2028, l'Union Magdalena n'est pas pressée à l’idée de le vendre. Le club compterait attendre la bonne opportunité, à la fois sur le plan financier et sur le plan individuel pour le joueur. Anderlecht, en tout cas, reste attentif et confirme son intérêt pour les meilleurs talents du globe.