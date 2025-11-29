Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Sporting d'Anderlecht axe son recrutement sur l'avenir. Le club bruxellois vise plusieurs talents mondiaux, dont Jesús Peñaloza, défenseur central de 17 ans qui a été observé par Olivier Renard à la Coupe du monde U17.

Cela lui a valu quelques critiques, mais Olivier Renard s'est rendu à la Coupe du monde U17 le mois dernier. Son but était clair : les meilleurs talents de cet âge sont encore accessibles pour le Sporting d'Anderlecht, tandis que les meilleurs U20 sont déjà scrutés par les plus grands clubs du continent.

Le Sporting d'Anderlecht axe son recrutement sur l'avenir et reste attentif au développement des jeunes pépites. Selon le journaliste argentin Mariano Olsen, Olivier Renard aurait notamment jeté son dévolu sur Jesús Peñaloza.

Olivier Renard a répéré un jeune talent à la Coupe du monde U17

Défenseur central de 17 ans, il évolue à l'Union Magdalena, qui l’a promu cette saison du noyau U20 vers l'équipe première. Le mois dernier, il a atteint les 1/8es de finale de la Coupe du monde U17 avec la Colombie, où il a été battu par la France.

Titulaire indiscutable avec l'Union Magdalena, en première division colombienne, Jesús Peñaloza serait également suivi par Tijuana, l'un des plus grands clubs du Mexique, qui aimerait qu'il attende un peu avant de rejoindre un championnat européen.

Lire aussi… Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"Jesús Peñaloza étant sous contrat jusqu'en 2028, l'Union Magdalena n'est pas pressée à l’idée de le vendre. Le club compterait attendre la bonne opportunité, à la fois sur le plan financier et sur le plan individuel pour le joueur. Anderlecht, en tout cas, reste attentif et confirme son intérêt pour les meilleurs talents du globe.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Union SG

Plus de news

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL

Deux absents chez les Zèbres, Maës de retour pour les Loups : les compos probables de Charleroi - RAAL

11:40
7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

7 millions versés à l'Union mais pas la moindre titularisation : Gustaf Nilsson va agiter le mercato hivernal

12:00
Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

09:00
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30
Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

07:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

07:40
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines Interview

🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

06:00
2
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

07:00
🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

06:30
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

23:20
"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

21:40
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

22:00
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

22:30
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 20:45 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved