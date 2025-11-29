"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

Le RFC Liège est dans le dur avec ses trois défaites de rang. Gaëtan Englebert s'est montré réaliste à l'issue du revers d'hier soir au Beerschot.

Le RFC Liège a vécu un mois d'octobre euphorique avec quatre victoires de rang en D1B, dont un match homérique contre le RWDM (4-3). Mais depuis, l'équipe a été éliminée de la Coupe de Belgique et affiche un bilan d'un point sur douze en championnat, dont trois défaites de rang.

Hier, les Sang et Marine ont livré un match courageux au Beerschot, qui chasse toujours Beveren et Courtrai en haut de classement. Les Liégeois n'étaient pas loin de garder le zéro jusqu'à la mi-temps, mais le Beerschot a fini par passer devant sur corner.

La logique a été respectée : "C'était sans doute le meilleur adversaire que nous avons affronté jusqu'à présent. Ils ont été au-dessus physiquement et dans le jeu", reconnaît Gaëtan Englebert, cité par La Dernière Heure.

Pas les mêmes moyens

Lire aussi… Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée›Malgré la mauvaise passe actuelle, l'entraîneur liégeois est loin d'en vouloir à ses joueurs : "On a vu une équipe qui se bat avec les moyens qu'elle a et qui joue le football qu'on essaye de développer".

Il y beau n'avoir qu'une place d'écart au classement entre les deux formations, les différences sont profondes : "Chez eux, trois ou quatre joueurs tournent chaque semaine. Nous, avec les absents, ce sont les mêmes qui jouent tout le temps. Cela s'en ressent dans la qualité de passe et les moments importants. Il faut le reconnaître : on manque un peu de fraîcheur et de qualité".