Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Chez les Kana, un joueur peut en cacher un autre et même plusieurs. Guéry Kana, le patriarche, voit grand pour ses trois fils Marco, Joël et Cresus.

Avec ses débuts en équipe première d'Anderlecht à seulement 16 ans, on en oublierait presque que Marco Kana n'a que 23 printemps. Le garçon a mangé son pain noir au Sporting mais est désormais de retour comme titulaire au Sporting depuis le début de saison, avant même le départ de Jan-Carlo Simic en Arabie Saoudite.

La saison dernière, il évoluait avec les RSCA Futures et partageait le terrain avec son petit frère. A 19 ans, ce dernier pointe le bout de son nez et peut lui aussi évoluer comme milieu défensif ou comme défenseur central.

Et puis, il y a le phénomène Cresus Kana, le petit dernier. Il a beau n'avoir que 13 ans, cela ne l'a pas empêché d'avoir été récemment élu meilleur joueur de la Coupe de l'Algarve avec l'équipe des moins de 16 ans d'Anderlecht, dont il est le capitaine.

Suivis par la fédération

Trois frères, trois joueurs qui peuvent choisir de représenter la Belgique ou la République Démocratique du Congo. Dans Het Belang van Limburg, Guéry Kana semble expliquer que ses trois fils resteront fidèles à la Belgique : "Quand l'équipe nationale joue, nous nous levons pour chanter l'hymne national. L'hymne belge, oui. Je sais que le Congo recrute des joueurs partout, mais mes fils ont toujours joué pour les équipes de jeunes belges".

La famille Kana ne veut pas brûler les étapes : "La Belgique nous semblerait tout à fait naturelle. J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert m'indiquant que la fédération belge suit de près nos fils. Nous sommes tout à fait ouverts à cette possibilité. Marco rêve-t-il de la Coupe du monde 2026 ? Il y pense sans doute. Mais est-ce réaliste ?".