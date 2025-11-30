🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

Muzamel Rahmat
| Commentaire
🎥 Un duel entre Diables Rouges : Maxim De Cuyper marque face à Matz Sels et fait décoller Brighton

Maxim De Cuyper poursuit sa progression à Brighton et a marqué contre Matz Sels, Senne Lammens a encaissé mais Manchester United a renversé Crystal Palace.

Maxim De Cuyper peut savourer son choix d'avoir rejoint Brighton cet été. Le jeune belge progresse à vue d’œil et s’affirme un peu plus dans le championnat anglais. Face à Nottingham Forest, il retrouvait Matz Sels pour un duel entre Diables Rouges.

De Cuyper reprenait une place de titulaire, mais dans un rôle inhabituel d’ailier gauche. Cette nouvelle position ne l’a pas freiné, bien au contraire. Très libre offensivement, il a pris confiance au fil des minutes. Le ballon est arrivé dans le rectangle. De Cuyper était bien placé et a frappé sans hésiter. Son tir du pied droit était trop puissant pour Sels.

Le choix du coach Sean Dyche s’est révélé judicieux. L’équipe a gagné en dynamisme grâce à la présence de De Cuyper. Stefanos Tzimas a scellé le succès à deux minutes du terme. Brighton grimpe à la cinquième place avec 22 points, juste derrière Chelsea.

Et Senne Lammens ?

Dans l’autre match de l’après-midi, Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Crystal Palace. Les locaux ont ouvert le score grâce à un penalty transformé par Jean-Philippe Mateta, qui a pris Senne Lammens à contre-pied.

La seconde période a été différente. Joshua Zirkzee, l’ancien joueur d’Anderlecht, a remis United sur les rails. Quelques minutes plus tard, Mason Mount a offert l’avantage aux Mancuniens. Une victoire 1-2 qui fait du bien à l’équipe de Ruben Amorim.

Nottingham Forest
Brighton
Maxim De Cuyper

