Emilio Ferrera et José Riga grimacent, Tubize-Braine l'emporte au SL 16 : après-midi mouvementée en D1 ACFF



Quatre matchs étaient au menu de cette après-midi en D1 ACFF. Petit tour d'horizon des différents résultats.

Après la victoire de Mons contre les U21 de l'Union Saint-Gilloise, Tubize-Braine se devait de suivre le rythme face à une autre équipe espoirs, celle du Standard. Tout a bien commencé, avec le doublé de Tyron Crame en première mi-temps.

Menant de deux buts, les Brabançons ont laissé revenir le SL 16 dans le dernier quart d'heure (1-2 via Bradley Nam) mais s'imposent malgré tout pour recoller en tête du classement. De leur côté, les U23 du Standard ont livré un match courageux mais restent lanterne rouge.

Un point devant eux, le Crossing Schaerbeek se déplaçait à l'Union Namur. Les Namurois ont confirmé leur regain de forme des dernières semaines en prenant les devant au marquoir après un quart d'heure : 1-0 par Dieudonné Lwangi.  En supériorité numérique depuis la 12e minute, l'Union a fait le break peu après l'heure de jeu via Adel Sbaa. La réduction du score du Crossing n'y changera rien : Namur signe une quatrième victoire en cinq matchs et prend trois points d'avance sur son adversaire du jour.

Stockay s'éloigne encore un peu plus du top 6

Comme Manu Ferrera à Schaerbeek, José Riga continue à faire grise mine à Stockay. Les Liégeois ont portant ouvert le score contre les U23 du Sporting Charleroi grâce à Michael Lallemand, mais Alexandre Stanic a ensuite égalisé, avant que les Zébrions ne fassent 2-1 sur penalty dans le dernier quart d'heure pour arracher la victoire et revenir à hauteur de Meux à la cinquième place. De son côté, Stockay signe une cinquième défaite de suite, l'écart avec le top 6 est de quatre points.

On conclut avec le match spectaculaire du weekend entre Habay et Rochefort, conclu sur le score de 2-5. Mathieu Cornet a donné le ton avec un magnifique lob des 30 mètres pour ouvrir le score, Axel Bonemme l'a ensuite imité, 0-2 à la demi-heure. La réduction du score d'Habay juste avant la mi-temps a relancé le suspense mais les deux buts de Rochefort en quatre minutes autour de l'heure de jeu ont plié le match et créer la surprise chez le quatrième au classement.

Division 1 ACFF
Standard
Namur

Division 1 ACFF

 Journée 15
Mons Mons 2-1 Union SG Union SG
Meux Meux 1-1 Virton Virton
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-5 Rochefort Rochefort
SL16 FC SL16 FC 1-2 Tubize-Braine Tubize-Braine
Namur Namur 2-1 Schaerbeek Schaerbeek
Charleroi Charleroi 2-1 Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée
