La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

Après le dernier match de La Gantoise, Ivan Leko avait tenu des propos surprenants pour un coach. Et il pense exactement la même chose aujourd'hui.

Après le 0-0 à Westerlo, Leko avait parlé d’une "période de survie", surtout à cause des blessures. À l’approche du match à domicile contre Saint-Trond, son avis n’a pas changé. "En octobre, tout semblait prometteur. On construisait une équipe forte. Puis certaines choses sont arrivées, surtout des joueurs absents aux entraînements ou blessés, et maintenant on souffre. Et on va encore souffrir."

Le discours n’est pas très positif, même si Leko reste relativement satisfait de la semaine écoulée. "On a eu trois ou quatre bonnes séances d’entraînement. Ça, ça me fait plaisir. L’essentiel, c’est d’avoir le même groupe sur le terrain pour créer des automatismes et de la confiance. C’est la base pour progresser."

À certains postes, la situation est compliquée pour l’entraîneur croate. "Pour certaines positions, c’est difficile de trouver des joueurs pour qui c’est leur rôle naturel. Mais ça fait partie du football. On sait que les scénarios parfaits n’existent pas."

La saison des Buffalos ressemble à des montagnes russes. "Ces cinq derniers mois ont été très particuliers. En préparation, on n’était nulle part. Ensuite, on a montré de belles choses, puis ça s’est dégradé. Ce n’est pas aussi grave qu’en juin et juillet, mais c’est encore un vrai défi", reconnaît Leko.

Le coach de La Gantoise reste optimiste

