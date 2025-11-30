Quel dernier quart d'heure ! Felice Mazzu passe par toutes les émotions pour son retour à Genk

Genk s'est imposé 2-1 contre Louvain. Le Racing a pourtant bien failli regretter d'avoir joué avec son bonheur.

La tournée limbourgeoise de Felice Mazzu continue avec Louvain : après avoir retrouvé son ancienne équipe de Saint-Trond (défaite 1-2), l'entraîneur carolo était de retour à Genk cette après-midi. Vainqueur du FC Bâle en Europa League, le Racing pouvait aussi compter sur la nouvelle titularisation de Zakaria El Ouahdi, déjà très présent offensivement en début de match.

Louvain a souffert en première mi-temps face aux incursions de l'international marocain. Peu après la demi-heure, c'est toutefois Noah Adedeji-Sternberg qui s'est ménagé la plus belle occasion en rentrant dans le jeu depuis le flanc gauche pour prendre Ewoud Pletinckx de vitesse et frapper. Mais son ballon a été repoussé par la latte. Malgré deux dernières occasions franches pour Genk, 0-0 au repos grâce à un grand Tobe Leysen.

Mais le verrou a fini par sauter dès le début de la seconde mi-temps sur coup franc. Le ballon de Konstantinos Karetsas a trouvé Mujaid Sadick, ce dernier ne laissant cette fois aucune chance à Leysen (50e, 1-0). Sur sa lancée, Genk est passé près du break dans la foulée, avec un centre très dangereux d'Adedeji-Sternberg repris à côté par Jusef Erabi et une nouvelle parade de Leysen devant Yaimar Medina.

OHL y croit jusqu'au bout

Avec un seul but d'écart, Louvain était toujours dans le match. Et ce qui devait arriver arriva. Les visiteurs ont profité d'une hésitation entre Sadick et Van Crombrugge sur un centre pour revenir à hauteur dans le dernier quart d'heure par l'entremise de Sory Kaba (77e, 1-1). Mais Genk n'a pas eu le temps de douter.

Trois minutes plus tard, Karetsas s'est encore montré décisif avec sa deuxième passe décisive de la soirée, un centre repris par Daan Heymans au point de penalty (81e, 2-1). Dans la foulée, l'international grec a eu une occasion de faire 3-1, en vain. Le Racing a bien failli encore le regretter dans le moneytime, mais Matte Smets a joué les sauveteurs sur la ligne de but pour empêcher le 2-2. Genk l'emporte donc au terme d'un match assez débridé pour revenir dans le top 6 avant le match de La Gantoise.