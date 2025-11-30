Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"
Photo: © photonews

Le Cercle de Bruges a arraché un bon partage sur la pelouse de Zulte Waregem (1-1). Mais le coach des Groen & Zwart restait frustré par l'arbitrage.

Après le match nul du côté de Zulte Waregem, Onur Cinel était de toute évidence agacé. Selon lui, le penalty accordé à Zulte Waregem pour une faute de Nazinho n'en était pas un. "Je ne sais pas si je dois en rire ou être en colère", déclarait-il après coup. 

Les explications reçues de la part de l'arbitre n'ont pas aidé. "Par la suite, il y a une faute évidente sur l'un de nos joueurs et l'arbitre m'a dit... que c'était un accident. Donc si c'est accidentel, ce n'est pas une faute ? Dans ce cas-là, ce n'est pas non plus penalty pour Zulte Waregem". 

Cinel n'en est pas à son coup d'essai

Onur Cinel a ensuite ironisé : "Je suis encore un jeune entraîneur, j'apprends chaque jour", ajoute celui qui vit sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe A à la tête du Cercle, après avoir été entraîneur de jeunes à Schalke 04 et Salzbourg.

Ce n'est pas la seule phase pointée du doigt par le coach du Cercle. "Il y a également une phase où l'un de mes joueurs se fait tirer le maillot par derrière. Dans n'importe quelle autre compétition, c'est une faute et carton jaune, mais apparemment, pas ici", regrette-t-il.

Lire aussi… Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent"Le niveau du championnat belge et de l'équipe nationale est au top, mais il y a un énorme contraste avec le niveau des arbitres. J'aimerais que l'arbitrage soit au même niveau, les joueurs le méritent". Ce n'est pas la première fois qu'Onur Cinel se lance dans une diatribe en après-match, même si la dernière fois, ce sont ses joueurs qui en avaient pris pour leur grade

