À Anderlecht, le titre n'est pas encore d'actualité : comment gérer les ventes pour garder Nathan De Cat
Besnik Hasi a fait une déclaration remarquable lors de sa conférence de presse après la victoire contre l'Union, qui est quelque peu passée inaperçue. Le Kosovare a indiqué avoir reçu des directives de sa direction concernant les finances du club.

Besnik Hasi, dimanche, lorsqu'il a été interrogé sur les ambitions de titre d'Anderlecht : "Il est encore trop tôt pour en parler. Nous n'avons franchi qu'une petite étape. Pour moi, l'important est de faire mieux que la saison dernière, de continuer à progresser et... de créer de la valeur ajoutée sur nos joueurs, car l'été dernier, nous avons à peine pu vendre."

Julien Duranville était une vente quasi obligatoire

C'est la confirmation que la direction n'était pas satisfaite avec l'unique vente de Jan-Carlo Simic, ce qui a forcé le départ de Kasper Dolberg très tard dans le mercato. Anderlecht s'était déjà retrouvé dans cette position ces dernières années lorsque Julien Duranville a dû être monétisé après quelques matchs avec l'équipe première. Cela a été le cas également pour Sebastiaan Bornauw.

Olivier Renard le sait aussi : son portefeuille dépend largement de ce qu'il peut vendre. Que quatre joueurs — Rits, Ashimeru, Foket et Flips — soient encore présents à Neerpede, sans avenir, coûtant cher et avec peu de valeur de revente, est une source d'irritation pour la direction.

Anderlecht compte 33 joueurs sous contrat pour l'équipe première. Mais cet été, personne n'est venu frapper à la porte pour Verschaeren, Stroeykens ou N'Diaye. Pour éviter de vendre Nilson Angulo pour une bouchée de pain, il a été décidé de laisser Kasper Dolberg aller à l'Ajax.

Anderlecht veut garder Nathan De Cat plus longtemps, mais des ventes sont nécessaires

Pour ne pas voir Nathan De Cat partir dès l'été prochain après une seule saison, il faut créer de la valeur ajoutée sur d'autres joueurs. Cela a déjà réussi avec Angulo, qui suscite déjà beaucoup d'intérêt. Il rapportera bientôt plusieurs millions d'euros supplémentaires.

Entre-temps, il maintient Stroeykens et Verschaeren dans la rotation pour que leur valeur marchande reste décente. Des joueurs comme Saliba, Bertaccini et Camara — dans lesquels beaucoup a été investi — verront également leur prix augmenter. Olivier Renard se réjouit de cela, car il avait été critiqué au début de cette saison pour avoir à peine placé un de ses transferts dans le onze de départ.

Ils sont désormais quatre ou même cinq, et ils ont tous une valeur ajoutée. Après les quatre victoires consécutives, Besnik Hasi et Olivier Renard ont gagné beaucoup de crédit auprès de leur direction, à la fois sportivement et financièrement. On veut en effet être dans une bonne position de négociation lors des transferts, et non à la table lorsque l'autre partie sait que vous devez vendre…

Anderlecht

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 1-2 STVV STVV
