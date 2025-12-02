🎥 Mika Godts encore buteur avec l'Ajax : le crack belge soigne un peu plus ses statistiques
Photo: © photonews
Le match entre l'Ajax et Groningen de dimanche dernier avait été définitivement arrêté suite à des lancers de feux d'artifice. Les 84 minutes restantes ont été disputées ce mardi après-midi. Mika Godts en a profité pour soigner ses statistiques.
Suite à une transition parfaitement menée par l'Ajax, l'ailier belge s'est retrouvé face au gardien adverse et a parfaitement conclu l'action. Ce but permettait aux Amstellodamois de mener après 28 minutes de jeu. Le club néerlandais s'est finalement imposé 2-0 grâce à un second but planté par Aaron Bouwman à la 60e.
Déjà meilleur passeur décisif de son équipe cette saison avec cinq réalisations, Mika Godts devient également co-meilleur buteur avec six roses. Le joueur belge s'impose comme une véritable pièce maîtresse de l'effectif de la formation néerlandaise.
En championnat, il a été décisif à six reprises lors des cinq dernières journées (cinq buts et un assist). Autant vous dire qu'il est dans une forme étincelante ! Depuis son retour après une blessure en août dernier, où il avait manqué deux rencontres d'Eredivisie, il ne cesse de se montrer.
Rayane Bounida absent
Rayane Bounida, qui était titulaire dimanche dernier, n'était pas sur le terrain ce mardi. Le crack belge était absent pour cause de maladie. Il a été remplacé par Oscar Gloukh.
Le prochain match de l'Ajax est programmé pour ce samedi. Les Amstellodamois se déplaceront à Sittard-Geleen pour affronter le Fortuna Sittard. Un déplacement piégeux face à la neuvième formation au classement. L'équipe de Mika Godts et Rayane Bounida est actuellement cinquième d'Eredivisie.
