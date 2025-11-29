"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

Photo: © photonews

Buteur décisif lors du déplacement de l'Union au Galatasaray, Promise David a parfaitement saisi l'importance du derby bruxellois, qui se tiendra ce dimanche au Lotto Park. L'attaquant canadien ambitionne de franchir la barre des dix buts toutes compétitions confondues cette saison.

L'Union Saint-Gilloise trône en tête de la Jupiler Pro League avec 36 points, soit huit de plus que le Sporting d'Anderlecht, son adversaire ce dimanche dans le cadre de la 16e journée.

En semaine, les Unionistes se sont imposés au Galatasaray en Ligue des Champions grâce au seul et unique but de Promise David. Un énorme boost de confiance pour les champions en titre et pour le Canadien, qui a inscrit son neuvième but de la saison toutes compétitions confondues.

"C'est vrai que c'est un contraste saisissant avec la saison dernière", a déclaré le buteur unioniste dans un entretien accordé à nos confrères de Sudinfo avant le déplacement au Lotto Park. "L’an dernier, à la même époque, je n’avais marqué que deux buts. Maintenant, j’en suis déjà à neuf. Je n’ai donc pas vraiment besoin de me comparer", explique-t-il.

Promise David a bien compris l'importance du derby bruxellois

"Je pense que c'est un nouveau départ. Bien sûr, je peux toujours marquer plus de buts. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'améliorer d'autres aspects de mon jeu. Oui, mon début de saison a été difficile. Mais tout le monde peut reconnaître que j'ai retrouvé la forme ces deux derniers mois. J'ai connu un passage à vide, mais c'est du passé."

Lire aussi… Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à AnderlechtPromise David espère donc livrer une belle prestation et franchir la barre des dix buts cette saison dans le derby bruxellois. "Ce qui m'a frappé d'emblée, c'est l'importance et la signification de ce match. Et le sérieux avec lequel nous le prenons à chaque fois. Nous savons que nous pouvons jouer mieux qu'eux, et nous voulons que cela continue", a-t-il conclu. Le derby est lancé.

Suis Anderlecht - Union SG en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (30/11).

19:55
20:00
13:40
13:00
19:31
18:00
18:30
19:00
17:00
16:30
08:00
16:00
15:00
15:30
14:30
14:00
12:20
13:20
11:40
12:00
11:20
12:40
11:00
10:00
10:30
09:00
09:30
28/11
08:30
07:20
07:00
07:40
28/11
06:00
28/11
07:00

