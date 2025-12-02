Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre

Les deux profils dont Anderlecht a besoin ? "Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre
Olivier Deschacht est rassuré par les dernières semaines d'Anderlecht. Le recordman de matchs joués pour le Sporting n'est pas toujours tendre envers le club de son coeur mais peut lui aussi s'enflammer.

"Bien sûr qu'Anderlecht peut rêver du titre ! Quand tu gagnes contre Gand, le Standard, le Club de Bruges et l'Union, ce serait fou de penser autrement", explique Olivier Deschacht à Sudinfo. Il s'autorise à le dire mais se réjouit de savoir que les joueurs et le staff gardent les pieds sur terre : "Besnik Hasi a été le premier à dire que ces victoires ne sont que de petits pas en avant. Ils doivent confirmer cela".

Il insiste sur l'importance de mener un bon mercato d'hiver. "J'espère qu'ils vont encore recruter deux renforts : un véritable attaquant et un défenseur central expérimenté. Cela pourrait faire la différence dans la lutte pour le titre".

Se donner les moyens de ses ambitions

Selon lui, c'est peut-être la saison idéale pour se battre à nouveau pour un trophée : "Malgré quelques bonnes performances en Europe, l'Union et Bruges ne sont pas actuellement à leur meilleur niveau. Cela pourrait être une opportunité pour Anderlecht".

Deschacht salue les résultats actuels de l'équipe, mais souligne que l'ambition doit être doublée par des choix à la hauteur : "Avec douze sur douze, on peut rêver, mais il est important que le club renforce sa position avec des recrutements ciblés. Si les bons joueurs arrivent, cela peut devenir une belle campagne".

L'hiver dernier, pour son premier mercato, Olivier Renard s'est démarqué avec l'arrivée de jeunes talents. Cet été, les transferts de Kasper Dolberg et Jan-Carlo Simic avaient fait respirer la trésorerie. La balance financière penchera-t-elle à nouveau vers les départs ?

Anderlecht

