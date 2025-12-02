Marc Brys réagit à son licenciement du Cameroun : "Je ne laisserai pas Eto'o faire ça, c'est illégal"

Surprise dans la sélection du Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations : le nom du sélectionneur n'était pas celui de Marc Brys, mais bien celui de David Pagou, l'entraîneur de Coton Sports.

Tour à tour, les nations africaines dévoilent leurs sélections pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Alors que la République démocratique du Congo a annoncé une sélection comprenant huit joueurs formés en Belgique, deux surprises de taille figuraient dans le noyau communiqué par le Cameroun : André Onana, l'ancien gardien de Manchester United, est absent, au même titre que... Marc Brys.

Sans aucune communication préalable, Marc Brys semble donc avoir été écarté par Samuel Eto'o, avec qui il est en conflit depuis son arrivée il y a un an et demi. C'est David Pagou, l'entraîneur de Coton Sports, qui est mentionné après "sélectionneur :".

Marc Brys ne compte pas se laisser faire

Selon les sources camerounaises, il s’agirait bien d’un choix unilatéral de Samuel Eto'o, président de la fédération de football, qui souhaite placer ses propres pions. Une cellule de crise a été créée, et elle aurait reproché plusieurs choses à Marc Brys : mauvaise communication, non-respect des procédures de sélection et même atteinte à sa réputation.

Lire aussi… À trois semaines de la CAN : Samuel Eto'o a eu la peau de Marc Brys›Dans un entretien accordé à nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, Marc Brys a réagi sèchement à son licenciement. L'entraîneur de 63 ans ne compte pas se laisser faire. "Il a aussi remplacé l'ensemble du ministère des Sports par des personnes de son choix. Cela me semble ridicule et totalement illégal. Je ne laisserai pas ça se produire." Il ne semble donc pas encore avoir dit son dernier mot.