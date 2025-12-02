"On ne sera pas là pour rigoler" : la mise en garde très virulente des supporters de Charleroi aux joueurs

Jeudi soir, Charleroi accueillera Malines. Les supporters des Zèbres ont tenu à faire passer un message fort à leur joueur.

Dans le choc hennuyer face à la RAAL, Charleroi a pris les choses en main mais n'est pas parvenu à prendre la défense des Loups à défaut. Désormais, place à la Coupe. Un petit événement : le Mambourg n'avait plus accueilli de match dans cette compétition depuis trois ans. La faute au calendrier, mais aussi aux joueurs, qui ont déçu au Patro Eisden (4-1), à l'Antwerp (5-2) et à Seraing (4-1). Une série indigne pour un club qui affirmait il n'y a pas si longtemps faire de la Coupe un objectif.

Le Sporting n'a plus passé un tour devant ses supporters depuis 2019. Les Storm Ultras ont donc tenu à rappeler l'importance du match de jeudi contre Malines. "Seule la victoire compte, même avec 4 cartes rouges", commencent-ils.

Les supporters carolos pointent plusieurs points sensibles au sein de l'équipe : "Un manque de constance qui pose question et une fragilité que nous ne pouvons plus accepter pour des joueurs qui osent voir ce club comme un tremplin vers d’autres cieux - c’est leur droit et on respecte - mais avec ce niveau , chers grands joueurs que vous êtes , le seul poste que vous aurez à l’étranger c’est celui de madame pipi (et encore ce n'’est pas respectueux pour ce travail ingrat et utile)". Ils parlent d'une "attitude de prestataire plutôt que de guerrier".

Les joueurs face à leurs responsabilités

"Notre patience a atteint ses limites. On ne sera pas là pour rigoler. Si vous n’êtes pas capable de vous arracher CONSTAMMENT, comme si votre foutu prochain transfert x 5 niveau salarial en dépendait (ça y est on a leur attention), alors vous en assumerez le prix aussi élevé que vos prétentions salariales injustifiées par rapport à votre talent actuel limité et à géométrie variable", poursuivent-ils.

"Vous conviendrez que le peuple carolo est particulièrement patient. Ou dépendant affectif. Ou pigeon. Ou les 3 probablement. Cette zone de confort est terminée", préviennent les Storm Ultras. "Vous êtes des joueurs du RCSC. Et si dans votre vie, vous avez atterri ici…c’est qu’il y a eu un souci de parcours et que vous êtes loin du grand talent que vous pensez revendiquer ailleurs si vous continuez de la sorte".

Le groupe de supporters enjoint les joueurs à se réveiller : "À défaut vous aurez un avant goût de réactions de fans 'comme dans les grands championnats'. [...] Au boulot. Ou changez de boulot", conclut le communiqué. Autant dire que l'attitude des joueurs sera particulièrement surveillée.